هیچگونه چالش جدی در تأمین سوخت نداریم

به گزارش ایلنا، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت گفت: بعد از حمله ناجوانمردانه دشمن آمریکایی-صهیونی به زیرساخت‌های انرژی در ۱۶ اسفند و حمله دوم آن در ۲۷ اسفند سال گذشته صورت گرفت ولی ما باید شرایط سوخت رسانی در کشور را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: اولین اقداماتی که انجام شد و با حضور به موقع همکاران ما این امکان فراهم شد تا در استان تهران و استان های شمالی با مضیقه جدی در تأمین سوخت مواجه نشویم و این شرایط تأمین سوخت ادامه دارد.

وزیر نفت در ادامه حملات دشمن آمریکایی-صهیونی را مغایر همه قوانین پروتکل های بین المللی خواند و افزود: در واقع هدف از این حملات در تنگنا و مضیقه‌ قرار دادن مردم ما بوده است متأسفانه در حملات به عسلویه بخشی از تأسیسات فرآورشی گاز مورد حمله قرار گرفت که طبیعتا در میزان تولید میعانات گازی ما تا حدودی تأثیر گذار بوده است.

پاک نژاد تصریح کرد: انتظار من از هموطنان این است که همچنان در مصرف میعانات انرژی نظیر گاز، برق، بنزین و غیره صرفه جویی کنند و باتوجه به سفرهای نوروزی و افزایش سوخت مشکلی در تأمین سوخت نداشته باشیم، همچنین هم زمان مسؤلین ما تدابیر ویژه ای برای حامل های انرژی اتخاذ کرده اند.

وی گفت: دشمن آمریکایی-صهیونی این حملات را انجام داد که مردمان ما را در مضیقه قرار دهد ولی خوشبختانه با مدیریت اتخاذ شده هیچگونه چالش جدی در این حوزه نداشته ایم.

انتهای پیام/