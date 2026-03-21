سازمان فضایی اعلام کرد:

پرتاب‌های ماهواره‌ای داخلی و خارجی در برنامه سازمان فضایی قرار دارد

سازمان فضایی ایران اعلام کرد: پرتاب‌های ماهواره‌ای مختلف داخلی و خارجی در برنامه سازمان فضایی ایران قرار دارد.

به گزارش ایلنا، سازمان فضایی در بیانیه‌ای اعلام کرد: ضمن عرض تسلیت به مردم شریف ایران در پی شهادت جمعی از هموطنان غیور، مسئولین محترم لشکری و کشوری و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، حضرت امام خامنه ای(قدس سره) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه روزه داران ومردم شریف ایران اسلامی؛ در آستانه فرا رسیدن عید فطرت وبندگی، طلیعه بهار طبیعت و سال نو، از خداوند منان، آرامش، آسایش، سلامتی و سربلندی برای همه ایرانیان و وطن دوستانو جهادگران عرصه های مختلف دفاع، سلامت، سازندگی و علمو تحقیقات خواهانیم.

با مروری بر حوادث جنگ تحمیلی رمضان، شایسته است بهخود و همه دانشمندان و متخصصان و علاقه مندان به حوزهفضایی یادآوری نماییم، این صنعت در کشور عزیزمان یکصنعت با کاربردهای کاملا صلح‌آمیز و به خود متکی، بومی ومبتنی بر دانش و فناوری داخلی و کاملا توزیع شده در سراسرکشور است.

از این رو حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی و دولت غارتگر و مستکبر آمریکا به برخی نمادهایتوسعه صنعت فضایی ایران مانند ساختمان ستاد پژوهشگاه فضایی و برخی مراکز فضایی دیگر، به هیچ وجه خللی درتوسعه صنعت کاملا صلح آمیز و راهبردی فضایی در کشورعزیزمان وارد نکرده و نمی کند.

چند صد مرکز اعم از شرکت هاو واحدهای تحقیقاتی در سطوح مختلف در جای جای میهن اسلامی، برخواسته از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور درتمامی زنجیره ارزش این صنعت اعم از ساخت ماهواره وماهواره بر و خدمات مبتنی بر داده و تصاویر مشغول به کارهستند و تعداد آنها به لطف پروردگار و با عنایت ویژه رئیس جمهور محترم، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگرمسئولین ذی ربط در حال افزایش است. این حملات و اقداماتغیر قانونی و آسیب رساندن به مراکز تحقیقاتی و علمی کشور، بیان کننده ماهیت استکباری و سلطه جویانه رژیم های غاصبو درماندگی آنها در میدان نبرد نظامی است و نشان می دهدچشم دیدن پیشرفت ها و خودکفایی کشور را در عرصه های مختلف علمی و فناوری ندارند.

در عین حال شایان ذکر استعزم متخصصین این صنعت برای رشد و پیشرفت کشور درتمامی ابعاد و از جمله صنعت فضایی، بیش از پیش بالا رفتهاست. این صنعت در رشد و توسعه اقتصادی کشور و افزایشبهره وری در حوزه های مختلف مدیریت شهری، کشاورزی ومحیط زیست و برقراری ارتباطات مطمئن و پایدار نقش بیبدیلی بازی میکند و پیشرفت ها به فضل الهی و به کوری چشمدشمنان ایران و استقلال کشور قطعا تداوم خواهد داشت.

سال ۱۴۰۵ با توکل بر ذات اقدس الهی و عزم و تلاش جمعی وشبانه روزی متخصصان این صنعت، سالی پر از موفقیت وپیشرفت و دستیابی به قله های جدیدی در صنعت فضاییکشور خواهد بود.

ماهواره های مختلف ساخت بخش های مختلف کشور اعم از شرکت های دانش بنیان و مراکزتحقیقاتی دولتی رونمایی خواهند شد و پرتاب های ماهواره ای مختلف داخلی و خارجی در برنامه سازمان فضایی ایران قراردارد و بیش از پیش ورود خدمات فضاپایه به زندگی آحاد مردم و کسب و کارها را شاهد خواهیم بود.

با آرزوی سلامتی و سربلندی برای همه مردم شریف ایران اسلامی

