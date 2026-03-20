وزیر نفت تاکید کرد:
ضرورت صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی
وزیر نفت با اشاره به حملههای ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی- آمریکایی به تأسیسات انرژی کشور در دو مرحله، از تلاشها برای مدیریت اوضاع و جلوگیری از بروز بحران سوخت در پایتخت و استانهای شمالی خبر داد و گفت: ادامه صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی ضروری است.
به گزارش ایلنا، محسن پاکنژاد ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و عید سعید فطر به هموطنان با اشاره به حملههای ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی به زیرساختهای انرژی کشور در دو مرحله (۱۶ و ۲۷ اسفند)، بیان کرد: پس از این حملهها مدیریت دقیق در زمینه سوخترسانی لازمه کار بود.
وی با بیان اینکه در نخستین اقدامها و با حضور بهموقع همکاران، خوشبختانه این امکان تا حدود زیادی فراهم شد که استانهای تهران و شمالی با مضیقه جدی در ارتباط با سوخت روبهرو نشوند، افزود: این تدابیر همچنان ادامه دارد و راهکارهای اتخاذشده در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، مسئله را به صورت کامل حل خواهد کرد.
حمله به تأسیسات گازی پارس جنوبی مغایر قوانین بینالمللی
وزیر نفت با اشاره به حمله دوم دشمن به تأسیسات گاز پارس جنوبی در عسلویه، تأکید کرد: این حمله مغایر قوانین و دستورالعملهای بینالمللی و با هدف قرار دادن در مضیقه و تنگنا قراردادن مردم انجام شده است.
پاکنژاد با اشاره به هدف قرار گرفتن بخشی از تأسیسات فرآورش گاز در پارس جنوبی که بهطور طبیعی تا حدودی بر مقدار تولید گاز کشور هم تأثیرگذار بوده است، تصریح کرد: در ادامه زنجیره تولید و مصرف حاملهای انرژی باید دقیق مدیریت شود.
وی تأکید کرد: انتظارم از هموطنان این است که همانند گذشته مصرف بهینه حاملهای انرژی (گاز، برق، بنزین و…) را در دستور کار قرار دهند.
بازگشت سقف ۳۰ لیتری سوختگیری روزانه
وزیر نفت با اشاره به برنامهریزیها برای ایام تعطیلات نوروز بیان کرد: انتظار داریم هموطنانی که عازم سفر یا در شهرها مستقر هستند، با چالش جدی در ارتباط با تأمین سوخت روبهرو نشوند.
پاکنژاد ادامه داد: همزمان مسئولان ذیربط تدابیری اتخاذ خواهند کرد تا در میانمدت و بلندمدت بتوانیم سوخت را به نحو بهینه مدیریت کنیم و تا حد امکان مردم عزیز را با کمترین مشکل از چالشهای احتمالی عبور دهیم.
وی با تأکید بر اینکه تدابیر لازم اندیشیده شده است، بیان کرد: دشمن صهیونیستی این حملهها را با هدف در تنگنا قرار دادن مردم انجام داد، اما خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده اوضاع مدیریت شد.
وزیر نفت با بیان اینکه بخشی از این مدیریت به سقف سوختگیری روزانه ۳۰ لیتر و سوختگیری ۱۰ لیتری با کارت سوخت شخصی و کارت جایگاه بازمیگردد، تصریح کرد: همانطور که در گفتوگو با مردم مشاهده کردم، خوشبختانه در این زمینه چالش جدی و مضیقه وسختی وجود نداشت.