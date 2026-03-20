حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش ایلنا، با توجه به اعلام مبلغ ریالی دیه از سوی قوه قضائیه به میزان ۲۱ میلیارد ریال برای ماه‌های غیرحرام، دستورالعمل اجرایی و جدول حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۵ به تمامی شرکت‌های بیمه اعلام شد.

بر اساس این گزارش در آخرین نشست شورای عالی بیمه در سال ۱۴۰۴، مقرر شد شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه‌های شخص ثالثی را که شروع پوشش آنها از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن است با تعهدات بدنی ۲۸ میلیارد ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۷۰۰ میلیون ریال با حق بیمه‌های تعیین شده در جدول پیوست، صادر کنند.

در این گزارش تاکید شده که شرکت‌های بیمه، نمایندگان آنان و کارگزاران بیمه مکلفند جدول یادشده را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

بر همین اساس نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، مطابق قوانین و ضوابط و با تاکید بر بخشنامه رسمی بیمه مرکزی نیز مشخص شده است.

در اجرای ماده ۳ قانون یادشده و آیین‌نامه‌های آن، تمامی شرکت‌های بیمه موظفند بیمه‌نامه‌های حوادث راننده‌ای را که تاریخ پوشش آنها از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن است، با تعهدات حداقل ۲۱ میلیارد ریال و با رعایت نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آیین‌نامه مرتبط، صادر کنند که البته در صورت درخواست بیمه‌گذاران، مبلغ تعهدات بیمه‌نامه‌های حوادث راننده، صادره پیش از آن را با اخذ حق بیمه مربوطه، افزایش دهند.

بنا بر حکم قانون، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش نرخ دیه باشد، اخذ الحاقیه افزایش تعهدات توسط بیمه گذاران منتفی است و صندوق تامین خسارات بدنی این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.

با این حال آن عده از بیمه‌گذارانی که برای جبران خسارات مالی احتمالی خود تقاضای افزایش تعهدات مالی را به شرکت‌های بیمه ارائه دهند، می توانند با پرداخت حق بیمه تعیین شده نسبت به دریافت الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

گفتنی است، تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۵ با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی، وضعیت معیشت اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر کم برخوردار و همچنین توان ایفای تعهدات توسط شرکت‌های بیمه و بدون لحاظ هرگونه سودی برای آنان صورت گرفته است.

نرخ حق بیمه انواع وسایل نقلیه و جزئیات آن در جدول پیوست قابل مشاهده است و هموطنان عزیزی که در این خصوص نکته ای یا ابهامی دارند، می‌توانند از طریق سامانه بیمه مرکزی مسائل خود را مطرح و پاسخ مقتضی را دریافت کنند.

