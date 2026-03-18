متناسب با بحران می توانیم اوضاع را مدیریت کنیم

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت محسن پاک‌نژاد- وزیر نفت - در جریان بازدید از فعالیت‌های گروه‌های عملیاتی فعال گفت : پس از حمله، همزمان طراحی برای سوخت‌رسانی بی‌وقفه به هموطنان در استان‌های شمالی و تهران آغاز شد و در این زمینه همکارانم ایده‌هایی مطلوب را عملیاتی کردند و هم‌اکنون به لطف خدا و همت آنها از اوضاع نگران‌کننده گذر کردیم.

وی گفت: به‌طور طبیعی هر اتفاقی که رخ دهد، مجموعه بزرگ صنعت نفت متناسب با بحران پیش آمده می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با خلق ایده‌هایی نو و بدیع، مانند کاری که در انبار نفت ری انجام شد اوضاع را مدیریت کند.

انتهای پیام/