وزیر نفت:
متناسب با بحران می توانیم اوضاع را مدیریت کنیم
وزیر نفت و جمعی از معاونان با هدف بررسی اوضاع و اطلاع از تازهترین تحولات انبار نفت ری، از این تأسیسات بازدید کردند.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت محسن پاکنژاد- وزیر نفت - در جریان بازدید از فعالیتهای گروههای عملیاتی فعال گفت : پس از حمله، همزمان طراحی برای سوخترسانی بیوقفه به هموطنان در استانهای شمالی و تهران آغاز شد و در این زمینه همکارانم ایدههایی مطلوب را عملیاتی کردند و هماکنون به لطف خدا و همت آنها از اوضاع نگرانکننده گذر کردیم.
وی گفت: بهطور طبیعی هر اتفاقی که رخ دهد، مجموعه بزرگ صنعت نفت متناسب با بحران پیش آمده میتواند در کوتاهترین زمان ممکن با خلق ایدههایی نو و بدیع، مانند کاری که در انبار نفت ری انجام شد اوضاع را مدیریت کند.