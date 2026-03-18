در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
آسیب به تعدادی از تأسیسات منطقه ویژه انرژی پارس/ عملیات خنکسازی انجام میشود
یک منبع آگاه در گفتوگو با ایلنا با اشاره به حمله نظامی به تاسیسات عسلویه اظهار داشا: تعدادی از تأسیسات منطقه ویژه انرژی پارس بر اثر حملههای دشمن دچار آسیب شدند
وی افزود: برخی از تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در پی حمله موشکی دشمن صهیونی- آمریکایی دچار آسیب شد.
وی توضیح داد: بعضی از تأسیسات عسلویه ساعت ۱۴ و ۸ دقیقه امروز (۲۷ اسفند) هدف حمله جنگندههای دشمن آمریکایی- صهیونیستی قرار گرفت.
این منبع آگاه تاکید کرد: تاکنون هیچ مصدومیت یا آسیب جانی بر اثر این حملهها گزارش نشده و عملیات خنکسازی و خاموش کردن آتش ناشی از حملهها در حال اجراست.