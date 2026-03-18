در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

آسیب به تعدادی از تأسیسات منطقه ویژه انرژی پارس/ عملیات خنک‌سازی انجام می‌شود

آسیب به تعدادی از تأسیسات منطقه ویژه انرژی پارس/ عملیات خنک‌سازی انجام می‌شود
یک منبع آگاه گفت: تعدادی از تأسیسات منطقه ویژه انرژی پارس بر اثر حمله‌های دشمن دچار آسیب شدند

یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به حمله نظامی به تاسیسات عسلویه اظهار داشا: تعدادی از تأسیسات منطقه ویژه انرژی پارس بر اثر حمله‌های دشمن دچار آسیب شدند

وی افزود: برخی از تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در پی حمله موشکی دشمن صهیونی- آمریکایی دچار آسیب شد.

وی توضیح داد: بعضی از تأسیسات عسلویه ساعت ۱۴ و ۸ دقیقه امروز (۲۷ اسفند) هدف حمله جنگنده‌های دشمن آمریکایی- صهیونیستی قرار گرفت.

 این منبع آگاه تاکید کرد: تاکنون هیچ مصدومیت یا آسیب جانی بر اثر این حمله‌ها گزارش نشده و عملیات خنک‌سازی و خاموش کردن آتش ناشی از حمله‌ها در حال اجراست.

