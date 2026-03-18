تعیین تکلیف بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد ریال کالای تملیکی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی با بیان اینکه وظیفه اصلی که قانون برنامه عهده این سازمان قرار داده تعیین تکلیف کالاها در سریع‌ترین زمان ممکن است،افزود: تعیین تکلیف کالاها در این سازمان با چهار روش مزایده الکترونیکی، حراج خرده‌فروشی برخط،حراج حضوری در موارد محدود و فروش خارج از مزایده و محدود به کالاهای سریع الفساد صورت می گیرد.

وی گفت: سازمان برای پیشبرد اهداف پیش بینی شده از ابتدای سال برنامه عملیاتی را تدوین و به همه استان ها ابلاغ کرد تا اقدامات خود را بر اساس این برنامه پیش ببرند.

عسکری خاطرنشان کرد: بر این اساس در ۱۱ ماهه امسال بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد ریال اموال منقول به انحای مختلف تعیین تکلیف شد که در این بین اعاده با رقم بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال سهم ۵۸ درصدی را داشته است و سازمان با بازگشت کالا به صاحبان آن نقش پررنگی در اقتصاد کشور ایفا کرده است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی، گفت: در ۱۱ ماهه امسال علی رغم وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در خردادماه و جنگ رمضان توسط دشمن آمریکایی و صهیونیستی، بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد ریال کالا به فروش رسید که سهم فروش از طریق مزایده الکترونیکی ۸۸ درصد و از طریق حراج خرده‌فروشی برخط ۷ درصد بوده است.

وی بیان کرد: سهم ۹۵ درصدی روش های فروش سازمان از طریق برگزاری مزایده های الکترونیکی سراسری و حراج برخط در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت از اقدامات مهمی بود که صورت گرفت و موجب شد سازمان از روش های سنتی فروش فاصله گرفته و شفافیت را افزایش دهد.

عسکری تصریح کرد: تعیین تکلیف پرونده های مهم سنواتی از جمله پرونده چای دبش، کوروش کمپانی و لوازم خانگی بوش، پرونده یوسفی و شرکا و کشنده های آذربایجان شرقی از دیگر اقدامات شاخص سازمان در سال جاری بوده است.