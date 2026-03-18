جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد وضعیت تجارت با عراق در شرایط جنگ، گفت: در حال حاضر مشکلی در مرز‌ها اعم از تعطیلی یا محدودیت یا ممنوعیت تردد کالا نداریم و جریان دو طرفه واردات و صادرات کالا کما فی السابق برقرار است.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مورد میزان واردات از عراق، گفت: تراز تجاری تجارت ایران و عراق به شدت مثبت به نفع ماست، یعنی با وجود اینکه ما عدد‌های میلیاردی تجارت داریم جز سال ۱۴۰۱ که واردات از یک میلیارد دلار عبور کرده، نتوانسته‌ایم واردات از عراق را به سطح یک میلیارد دلار برسانیم.

سنجابی شیرازی ادامه داد: واردات ما از عراق در سال گذشته تقریبا به دو سوم نیمه یک میلیاردی رسید، به این معنا که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار واردات از عراق داشتیم.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مورد کاهش صادرات به عراق، گفت: امسال با ضرب آهنگ کاهش صادراتی که به دلیل قطع صادرات گاز در مقطعی داشتیم، در واردات هم همین وضعیت برقرار بود.

به گفته سنجابی شیرازی، طلا، لوازم یدکی، برنج، روغن، لوازم صوتی و تصویری، شمش‌های آلومینیوم و فولادی و کالا‌هایی که به صورت بازارچه‌ای قابلیت عرضه و حمل دارد، کالا‌های وارداتی ما از عراق است.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با پیش بینی افزایش واردات از عراق در بهار ۱۴۰۵، گفت: با توجه به سیاست‌هایی که قبل از جنگ اعلام شد ازجمله امکان واردات از کشور‌های همسایه بدون ثبت سفارش از محل ارز ناشی از صادرات، پیش‌بینی ما این است که بعد از تعطیلات عید نوروز که گمرکات تعطیل هستند و یک هفته کاهش محسوسی را در تجارت خواهیم داشت ولی قطعا ما در سه ماهه اول سال آینده با رشد واردات محصولاتی مثل روغن و برنج و شکر از عراق رو‌به‌رو خواهیم بود.

سنجابی شیرازی ادامه داد: یکی از راه‌های خوب برای رفع تعهدات ارزی، واردات کالا‌های اساسی در مقابل صادرات است. با توجه به حجم صادراتی که ما با عراق داریم، قطعا بخشی از صادرکنندگان به سمت تجارت دو جانبه با عراق می‌روند، چون هم هزینه‌های سر باری کاهش پیدا می‌کند و هم اگر ما بتوانیم تا پایان فروردین جریان ترانزیت و ورود کامیون‌ها به صورت یک طرفه با مقصد عراق را پیش ببریم، کمک خواهد کرد که میزان واردات ما از عراق افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: هرچقدر میزان واردات از عراق افزایش پیدا کند تاثیر مثبت بر صادرات هم خواهد داشت ازجمله اینکه قاعدتا انگیزه بیشتری در عراقی‌ها برای تعامل با ایران و واردات از ایران خواهد شد، چون زمینه تهاتر کالا بین شرکت‌های ایرانی و عراقی به جای نقل و انتقال ارزی و صرافی در شرایط تحریمی، فراهم خواهد شد. به همین دلیل ما حتما در سال آینده با رشد واردات از عراق مواجه خواهیم بود.

