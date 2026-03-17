خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای طرح تشدید پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی از ۲۸ اسفند

کد خبر : 1763056
لینک کوتاه کپی شد.

طرح تشدید پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی در راستای جلوگیری از ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز توسط یگان حفاظت سازمان امور اراضی از ۲۸ اسفند در سراسر کشور آغاز و تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور با بیان این مطلب افزود: تجهیز و آماده‌سازی یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان‌ها، پیش از آغاز تعطیلات نوروزی، انجام و درباره اهمیت گشت‌های کشیک در این روزها به آنان تاکید شده است.

اسماعیل افشاری اقدم ادامه داد: همچنین دستورات هوشیاری را به همه استان‌ها برای ثبت اقدامات، شناسایی و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی در سامانه جامع اطلاعات مکانی (CMS) اعلام کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و تاکید وزیر جهادکشاورزی و دستگاه‌های نظارتی در مورد سرکشی، رصد و پایش اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی، ساعات گشت روزانه در روزهای تعطیلات نوروزی از ۷:۴۵ تا ۱۷ تعیین شده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور در همین حال تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی باید قوی‌تر و محکم‌تر و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر نسبت به حفاظت از اراضی زراعی و باغی اقدام کرد.

وی افزود: از این رو گشت‌های حفظ کاربری در همه حال فعال و پویا هستند و تمام اخبار دریافتی از سامانه ارتباطی ۱۳۱ در نخستین فرصت رصد و بازدید خواهد شد.

افشاری اقدم در همین حال گفت: امسال اقدامات پیش‌بینانه و پیش‌دستانه در راستای حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره استفاده از فناوری‌های نوین در طرح تشدید پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی در روزهای تعطیل نوروزی اذعان داشت: با توجه به شرایط جنگی و تمهیدات اتخاذ شده برای امنیت عمومی کشور، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله پهپاد، تصاویر ماهواره‌ای و هوش مصنوعی، در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، اما اقدامات پیش‌بینانه و پیش‌دستانه در دستور کار قرار گرفته و اصل بر مبنای شناسایی به موقع و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی می‌باشد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بازدید، آموزش واحدهای گشت نوروزی شهرستان‌ها، برگزاری نشست از جمله با مسوولان شهرستان‌ها و دهیاری‌ها در راستای گشت‌های نوروزی، استفاده از اطلاعات بانک اراضی در راستای پایش و نظارت بر عرصه‌های کشاورزی، تعامل با سازمان‌ها، نهادها، مراجع امنیتی و انتظامی، نظامی و قضایی و سایر دستگاه‌ها از جمله اقدامات انجام شده به منظور اجرای بهینه وظایف و مأموریت‌های یگان حفاظت در سراسر کشور هستند.

وی در عین حال گفت: حفظ امنیت غذایی کشور در گرو صیانت از اراضی کشاورزی است و حفظ و حراست از این اراضی به جز با مشارکت و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.

افشاری اقدم از مردم خواست در صورت مشاهد هر گونه ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی با سامانه ارتباطی ۱۳۱ تماس و افراد متخلف را در حوزه تغییر کاربری‌های غیرمجاز معرفی کنند.

وی اظهار داشت: مردم همچنین می‌توانند با مراجعه حضوری به ستاد سازمان استان‌ها و شهرستان‌ها و ثبت گزارش از طریق وب، ثبت گزارش‌های اینترنتی از طریق اپلیکیشن موبایلی و سامانه پنجره واحد مدیریت زمان در حفاظت از زراعی و باغی مشارکت و نقش‌آفرینی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل