اجرای طرح تشدید پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی از ۲۸ اسفند

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور با بیان این مطلب افزود: تجهیز و آماده‌سازی یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان‌ها، پیش از آغاز تعطیلات نوروزی، انجام و درباره اهمیت گشت‌های کشیک در این روزها به آنان تاکید شده است.

اسماعیل افشاری اقدم ادامه داد: همچنین دستورات هوشیاری را به همه استان‌ها برای ثبت اقدامات، شناسایی و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی در سامانه جامع اطلاعات مکانی (CMS) اعلام کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و تاکید وزیر جهادکشاورزی و دستگاه‌های نظارتی در مورد سرکشی، رصد و پایش اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی، ساعات گشت روزانه در روزهای تعطیلات نوروزی از ۷:۴۵ تا ۱۷ تعیین شده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور در همین حال تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی باید قوی‌تر و محکم‌تر و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر نسبت به حفاظت از اراضی زراعی و باغی اقدام کرد.

وی افزود: از این رو گشت‌های حفظ کاربری در همه حال فعال و پویا هستند و تمام اخبار دریافتی از سامانه ارتباطی ۱۳۱ در نخستین فرصت رصد و بازدید خواهد شد.

افشاری اقدم در همین حال گفت: امسال اقدامات پیش‌بینانه و پیش‌دستانه در راستای حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره استفاده از فناوری‌های نوین در طرح تشدید پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی در روزهای تعطیل نوروزی اذعان داشت: با توجه به شرایط جنگی و تمهیدات اتخاذ شده برای امنیت عمومی کشور، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله پهپاد، تصاویر ماهواره‌ای و هوش مصنوعی، در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، اما اقدامات پیش‌بینانه و پیش‌دستانه در دستور کار قرار گرفته و اصل بر مبنای شناسایی به موقع و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی می‌باشد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بازدید، آموزش واحدهای گشت نوروزی شهرستان‌ها، برگزاری نشست از جمله با مسوولان شهرستان‌ها و دهیاری‌ها در راستای گشت‌های نوروزی، استفاده از اطلاعات بانک اراضی در راستای پایش و نظارت بر عرصه‌های کشاورزی، تعامل با سازمان‌ها، نهادها، مراجع امنیتی و انتظامی، نظامی و قضایی و سایر دستگاه‌ها از جمله اقدامات انجام شده به منظور اجرای بهینه وظایف و مأموریت‌های یگان حفاظت در سراسر کشور هستند.

وی در عین حال گفت: حفظ امنیت غذایی کشور در گرو صیانت از اراضی کشاورزی است و حفظ و حراست از این اراضی به جز با مشارکت و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.

افشاری اقدم از مردم خواست در صورت مشاهد هر گونه ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی با سامانه ارتباطی ۱۳۱ تماس و افراد متخلف را در حوزه تغییر کاربری‌های غیرمجاز معرفی کنند.

وی اظهار داشت: مردم همچنین می‌توانند با مراجعه حضوری به ستاد سازمان استان‌ها و شهرستان‌ها و ثبت گزارش از طریق وب، ثبت گزارش‌های اینترنتی از طریق اپلیکیشن موبایلی و سامانه پنجره واحد مدیریت زمان در حفاظت از زراعی و باغی مشارکت و نقش‌آفرینی کنند.

انتهای پیام/