گزارش عملکرد میلی در هفته نخست جنگ؛
تداوم دسترسی کاربران و ثبت حدود 500 کیلوگرم خرید و فروش طلا
با گذشت بیش از دو هفته از آغاز دور دوم جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا در روز ۹ اسفند، آمارهای منتشرشده از سوی پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلا «میلی» به عنوان بزرگترین بازیگر آنلاین طلا در ایران نشان میدهد این اپلیکیشن در تمام روزهای گذشته فعال بوده و کاربران بدون اختلال به خدمات آن دسترسی داشتهاند.
به گزارش ایلنا؛ بر اساس دادههای رسمی میلی، در فاصله زمانی ۹ تا ۱۶ اسفند در مجموع بیش از ۲۵۷ کیلوگرم طلا توسط کاربران در این پلتفرم فروخته شده و در همین بازه زمانی نیز بیش از ۲۴۲ کیلوگرم طلا توسط کاربران خریداری شده است؛ آماری که نشان میدهد فعالیت کاربران در بازار آنلاین طلا حتی در شرایط جنگی نیز ادامه داشته است.
همچنین طبق اعلام این پلتفرم، تعداد کل کاربران میلی در حال حاضر از مرز ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر عبور کرده است.
افزایش چشمگیر تماسها با پشتیبانی
دادههای بخش پشتیبانی میلی نیز نشان میدهد با آغاز درگیریها، میزان تماس و ارتباط کاربران با مرکز پشتیبانی افزایش قابل توجهی داشته است.
در فاصله ۹ تا ۱۶ اسفند در مجموع بیش از ۴۵ هزار و ۱۶۰ تماس تلفنی و بیش از ۵۴ هزار و ۱۳۰ گفتوگوی چت از سوی کاربران با پشتیبانی میلی ثبت شده است.
بیشترین حجم تماسها مربوط به ۱۰ اسفند بوده؛ روزی که نزدیک به ۱۴ هزار تماس تلفنی با مرکز پشتیبانی این پلتفرم برقرار شده است. در همین روز همچنین بیش از ۱۲ هزار چت از سوی کاربران ثبت شده که بالاترین میزان گفتوگوی آنلاین کاربران در این بازه زمانی محسوب میشود.
طبق گزارش میلی، میانگین زمان رسیدگی به هر تماس یا چت کاربران بیش از دو دقیقه بوده و میانگین زمان انتظار برای دریافت پاسخ نیز حدود پنج دقیقه ثبت شده است. دادهها همچنین نشان میدهد با گذشت چند روز از آغاز جنگ، روند تماسها و درخواستهای پشتیبانی کاربران کاهش یافته است.
اجرای سقف برداشت روزانه برای مدیریت تسویهها
در حوزه تسویه حساب کاربران نیز میلی اعلام کرده است که با توجه به تعطیلی بازار و دشواری دسترسی به منابع در شرایط جنگی، از همان روزهای ابتدایی درگیری تصمیم گرفته روزانه تا سقف 20 میلیون تومان برداشت برای هر کاربر را از منابع شرکت انجام دهد.
تأکید بر تداوم خدمات در شرایط بحرانی
میلی در پایان این گزارش اعلام کرده است که در روزهای گذشته تلاش کرده دسترسی امن و پایدار کاربران به حسابهایشان حفظ شود و ارائه خدمات بدون وقفه ادامه پیدا کند.این پلتفرم همچنین تأکید کرده است که حفظ پایداری خدمات و دسترسی کاربران به حسابهایشان در روزهای پیش رو نیز ادامه خواهد داشت.