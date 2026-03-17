مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به تصمیمات حمایتی این سازمان از مردم و مودیان اظهار داشت: مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی این بوده که در این شرایط تمام موارد قانونی از جمله مباحث مالیاتی و مجوزها تمدید شده‌است.

وی تاکید کرد: همچنین به دلیل اینکه همچنان در شرایط جنگی هستیم، سازمان امور مالیاتی موعدی هم برای پایان این تمدیدها اعلام نکرده است و تا زمانی که به شرایط ثابت و طبیعی برنگشته باشیم نمی‌توان موعدی را برای پایان مهلت تمدیدها اعلام کرد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: خیال مودیان در این شرایط راحت باشد و در شرایط عادی هم فرصت لازم برای انجام امور را در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا موارد مالیاتی را رسیدگی و بپردازند .

موحدی با بیان اینکه تمام تکالیف قانونی مودیان تمدید شده است و نیازی هم به مراجعات حضوری نیست، افزود: مودیان می‌توانند برای طرح سوالات خود و رفع ابهامات با مرکز تماس مردمی به شماره ١۵٢۶ تماس بگیرند.

وی درباره مالیات مراکز پلمپ شده یا کسب و کاری که درآمدی از دی ماه تا پایان سال نداشتند، ادامه داد: باید توجه داشت کسانی که باید مالیات بپردازند برای دوره مالیاتی سال ١۴٠۴ که نیست چراکه هنوز مواد بررسی اظهارنامه عملکردی ١۴٠۴ فرا نرسیده‌است. بنابراین پرداخت مالیات مربوط به ١۴٠۴ مطرح نیست اما این اطمینان را می‌دهیم که احیانا اگر دچار هزینه‌ای شده باشند تمام تلاش این است که احوال کسب و کار در این ایام را مراعات کنیم و مالیات کاملا عادلانه باشند و مردم نگران این موضوع نباشند.

