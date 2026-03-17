علی اصغر زرگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به اوضاع بازار نفت در شرایط جنگ امریکا و اسراییل با ایران و واکنش کشورهای تولیدکننده نفت اظهار داشت: اکنون عربستان و عراق تا حدی به بازار عرضه می کنند عراق از مسیر دریای سیاه و مدیترانه و همچنین از مسیر خط لوله در عربستان به دریای سرخ ارسال نفت صورت می گیرد، عربستان قبلا اعلام کرده بود بین ۳ تا ۵ میلیون بشکه در روز به دریای سرخ می رساند، ایران هم بنظر می رسد تاکنون از مسیر خط لوله ای که به دریای عمان می رود و یا خارک بارگیری و تا حدود ۲ میلیون بشکه در روز صادرات دارد.

وی با بیان اینکه امریکا تاکنون نتوانسته جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد، گفت: ایران از مسیر تنگه هرمز به چین و کشورهای دوست نفت خود را عبور می دهد.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه افزایش قیمت نفت به بحران کنونی بستگی دارد، تصریح کرد: اکنون این بورس‌بازان هستند که بازار را متشنج کرده و قیمت را بالا می‌برند اما تاکنون به نظر نمی رسد که به لحاظ عرضه کمبودی در بازار بوجود آمده باشد، کشورهای اروپایی و امریکا تا حدی از منابع استراتژیک خود روانه بازار می کنند اما در عین حال برخی کشورها نیز مثل استرالیا و یا ترکیه و…این منابع استراتژیک را در اختیار ندارند. بنابراین بحرانی که در خلیج فارس وجود دارد و احتمالا اگر فراگیر شود، اوضاع وخیم می‌شود.

وی ادامه داد: اگر امریکا با هدف قرار دادن جزیره خارک بخواهد صادرات ایران را به صفر برساند و در مقابل ایران هم منابع عربستان و دیگر کشورها را هدف قرار دهد آتش خلیج فارس فراگیر خواهد شد، بخشی از بحران بستگی به آینده‌ای دارد که نگران کننده است و در این صورت شاید نفت به ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار در هر بشکه هم برسد و درواقع بورس‌بازان قیمت را به شکل سرسام آوری بالا می‌برند.

وی گفت: در هر حال اکنون کمبود چندانی در عرضه نفت شاهد نیستیم، البته در مورد گاز اوضاع متفاوت است و قطر به دلیل جلوگیری از آسیب به تجهیزات تولید و عرضه ال ان جی را به دنیا متوقف کرده است. بنابراین کشورهای اروپایی دو راه دارند یا باید به امریکا فشار وارد کنند که جنگ را پایان دهد و با ایران مذاکره کند یا اینکه به سمت روسیه بروند کمااینکه روسیه هم از آب گل آلود ماهی می‌گیرد یعنی نفت خود را وارد بازار می‌کند و هم اینکه می‌تواند شیرهای گاز را به سمت اتحادیه اروپا باز کند.

زرگر خاطرنشان کرد: راه برون رفت برای جبران کمبود انرژی وجود دارد اما اصل قضیه بحرانی است که بوجود آمده و حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت که از منطقه خلیج فارس صادر می‌شد دچار اختلال شده و به نظر می رسد کشورهایی که منابع استراتژیک ندارند بیش از یک ماه تا ۴۵ روز دوام نخواهند داشت.

وی گفت : بسیاری کشورها حاضر به همکاری با امریکا برای تشکیل ائتلاف جهت بازگشایی تنگه هرمز نشدند بنابراین این امکان وجود دارد که امریکا تحت فشار اروپا به گزینه مذاکره برگردد.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر منابع انرژی مورد هدف قرار گیرد دنیا باید فکری به حال این موضوع بکند.

وی بیان کرد: ترامپ غیر قابل پیش‌بینی است، همانگونه که در میانه مذاکره در دو مرحله وارد جنگ شد اکنون ممکن است دست به اقدام دیگری بزند. عربستان و امارات بنا بود یک تریلیون دلار در امریکا سرمایه گذاری کند باید ببینیم این کشورها می‌توانند روی هیات حاکمه امریکا تاثیرگذار باشند یا خیر.

زرگر گفت:گرچه جزیره خارک مورد هدف قرار گرفته اما اسکله های نفتی هدف نبوده بنابراین امریکا در این خصوص می داند که عاقلانه نیست وارد این فاز شود چراکه در این صورت شیر نفت ایران از مبدا چاه‌ها بسته خواهد شد و ایران نیز منابع نفتی امریکا در کشورهای همپیمانش را هدف قرار خواهد داد.

وی گفت: بنظر می رسد امریکا به نوعی به بن بست رسیده چراکه می داند با گسیل نیروی نظامی سمت خاک ایران مورد هدف پهباد قرار خواهد گرفت ضمن اینکه کشورها حاضر به ائتلاف برای جنگ علیه ایران نیستند. راه حل خروج از بن بست کنونی آتش بیشتر در خلیج فارس نیست باید به آتش بس و مذاکرات مرحله‌ای برسند.

انتهای پیام/