طرح خدمات و امداد جهادی گروه سایپا آغاز شد

به گزارش ایلنا، امروز و با حضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، مهدی رادمنش، قائم‌مقام مدیرعامل گروه سایپا، رحیم علیشاهی، مدیرعامل سایپایدک، علی راشدی، مدیرعامل امداد خودرو سایپا و جمعی از مدیران ارشد گروه، طرح خدمات و امداد جهادی گروه خودروسازی سایپا آغاز شد.

در این طرح، تعداد ۳۲۵ نمایندگی و ۵۰۰ ناوگان سیار با هدف ارائه خدمات سریع و باکیفیت به هموطنان عزیز، به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهند بود تا دغدغه‌های آنان در ترددهای درون‌شهری و جاده‌ای به حداقل برسد.

در این مراسم علی راشدی، مدیرعامل امداد خودرو سایپا، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده توسط امداد خودرو سایپا اظهار داشت: طرح امسال به دلیل تهاجم ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی دچار تغییراتی شد و فعالیت عملیاتی زودتر از روزهای پایانی سال و از دهم اسفندماه آغاز شد.

راشدی با اشاره به مورد اصابت قرار گرفتن یکی از پایگاه‌های امدادی این شرکت توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی از عزم راسخ کارکنان امداد خودرو سایپا برای حضور در عرصه خدمات رسانی خبر داد و تصریح کرد: هموطنان گرامی در صورت نیاز به خدمات امدادی می‌توانند از طریق تماس با شماره 096550 نسبت به ثبت درخواست و دریافت خدمات مورد نیاز اقدام نمایند.

همچنین رحیم علیشاهی، مدیرعامل شرکت سایپایدک، ضمن گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر نبرد رمضان، استمرار خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی را نشانه‌ای از تعهد کارکنان و روحیه خدمت‌گزاری دانست و گفت: در شرایط دشوار، تمام تلاش سازمان خدمات پس از فروش سایپا ایجاد احساس امنیت و آرامش خاطر برای مشتریان گروه خودروسازی سایپا و تمامی هموطنان عزیز است و ما خود را در همه فراز و نشیب‌ها همراه و همگام با مردم می‌دانیم.

وی با اشاره به افزایش سفرهای جاده‌ای و در پیش بودن تعطیلات نوروزی تأکید کرد: ایجاد اطمینان خاطر برای مشتریان، وظیفه ذاتی و اخلاقی مجموعه سایپایدک است و در این مسیر، تمام ظرفیت‌های موجود به کار گرفته شده است.

علیشاهی افزود: نمایندگی‌های سایپا به همراه تیم‌های امدادی و پایگاه‌های امدادی ثابت و سیار، برای ارائه خدمات مناسب به مسافران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

مدیرعامل سایپایدک با اشاره به اینکه سایپایدک با تشکیل اتاق عملیات و کمیته‌های مختلف، پیش‌بینی‌های لازم برای ارائه خدمات به مشتریان گروه خودروسازی سایپا را انجام داده است، اظهارداشت: قطعات یدکی مورد نیاز تأمین شده و تلاش بر آن است که این قطعات در سریع‌ترین زمان ممکن به تمام نقاط کشور ارسال شود.

در پایان این مراسم علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از کارکنان سازمان خدمات پس از فروش و امدادگران که در جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونی فعالیت می‌کنند، تشکر کرد و گفت: سایپا باید در این مقطع حساس کنار مشتریان باشد تا سفری مطمئن و با آرامش را تجربه کنند؛ لذا از همکاران و شبکه نمایندگی‌ها می‌خواهم با قوت در این مسیر فعالیت کنند و همراه و پشتیبان مشتریان و هموطنان عزیز باشند.

