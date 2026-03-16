وزیر صمت:
واحدهای آسیبدیده در جنگ به سرعت به مدار تولید بازمیگردند
به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک در حاشیه بازدید از صنایع مختلف که مورد حمله آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفتهاند، گفت: اقداماتی برای واحدهای آسیب دیده در نظر گرفته شده است، از جمله وضعیت کارگران آنها، برآورد خسارات و کارشناسیهای لازم در خصوص میزان آسیبها و تأمین سرمایه تا به سرعت بتوانند تولید را از سر بگیرند.
اتابک افزود: برای تأمین ماشین آلات واحدهای آسیب دیده نیز میزان ارز مورد نیاز برآورد میشود و دولت تلاش دارد تا این واحدها ساماندهی شوند و دوباره به مدار تولید بازگردند.
وی افزود: استانداران نیز واحدهای آسیب دیده در هر استان را معرفی میکنند تا مشکلات آنها برطرف شود، دولت بسته حمایتی ۷۰۰ همتی را به اجرا گذاشته است و وزارت صمت واحدهای مختلف را به بانکها معرفی میکند.