به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، سید علیرضا شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران اعلام کرد این فدراسیون به نمایندگی از کلیه تشکلها و انجمن های بخش خصوصی صنعت آب کشور تاکنون با ۱۶ نهاد بین المللی شامل نهادهای سازمان ملل، نهادهای حقوقی بشردوستانه، سازمان های جهانی تخصصی و نهادهای سیاست گذاری و توسعه در خصوص پرهیز از حمله به زیرساخت های آب در زمان جنگ مکاتبه کرده است.‌

وی افزود در این مکاتبات به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ‌۱۹۴۹( حمایت کلی از غیر نظامیان و اموال غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه ) ، پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو ۱۹۷۷ ذیل ماده ۵۴ (‌ممنوعیت حمله ، تخریب ، یا غیر قابل استفاده کردن اشیای ضروری برای بقا غیرنظامیان از جمله تاسیسات آبی وماده ۵۶ ( حمایت ویژه از سدها و تاسیسات آبی بزرگ به دلیل خطرات گسترده انسانی اشاره شده است.

شریعت در ادامه به پروتکل الحاقی دوم ۱۹۷۷ ذیل ماده ۱۴ که به ممنوعیت گرسنگی دادن به غیر نظامیان و حمله به منابع آب در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و حقوق عرفی بین الملل بشردوستانه ( مطالعه ICRC) که به کرات به ممنوعیت حمله به اشیای ضروری برای بقای غیر نظامیان و الزام ب۶ حفظ دسترسی به آب و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( زم۱۹۹۸)‌ذیل ماده ۸ (۲) که به محروم سازی عمدی غیر نظامیان از اشیای ضروری به عنوان جنایت جنگی اشاره نمود که در مکاتبات به آنها تاکید شده است .‌

وی در پایان افزود: فدراسیون صنعت آب ایران در قالب مسئولیت اجتماعی ضمن رصد اخبار مربوط به آب در زمان جنگ ،بطور دائم در ارتباط با نهادهای بین المللی است تا از تمام ظرفیت های قانونی به منظور جلوگیری از بروز درگیری به حوزه آب که به سلامت و بهداشت غیر نظامیان مرتبط است جلوگیری کند.

