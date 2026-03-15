جنگ کیفیت آب تهران را تغییر داد؟
یک کارشناس حوزه آب گفت: اکنون تعداد زیادی از جمعیت تهران به مسافرت رفتهاند، بنابراین احتمالا سهم آب زیرزمینی در سبد تامین آب پایتخت کمتر شده است.
محمد ابراهیم رییسی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آلودگی آب تهران با توجه به احتمال ورود مواد سمی بمباران ها و انفجار انبارهای نفت اظهار داشت: وقتی باران میبارد اسیدی در واقع وارد جریان آب سطحی و زیرزمینی میشود و این تبعات محیط زیستی جنگ است.
وی با بیان اینکه در تبعات زیست محیطی جنگ حتما به مباحث آب می رسیم، افزود: این نگرانی وجود دارد که آب های سطحی آلوده وارد آب زیرزمینی شود و این در حالی است که اکنون میزان زیادی از آب مورد نیاز تهران از منابع زیرزمینی تامین میشود.
این کارشناس حوزه آب گفت: البته اکنون تعداد زیادی از جمعیت تهران به مسافرت رفتهاند بنابراین احتمالا سهم آب زیرزمینی در سبد تامین آب پایتخت کمتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در هر صورت این وضعیت کیفیت آب زیرزمینی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
رییسی بیان کرد: البته نباید این نگرانی در مردم بوجود آید چون زیرساختها آسیب ندیدهاند و قطعا تصفیه آب طبق روال با دقت در حال انجام است.
وی یادآور شد: اگر آب آلوده شود حتما برای مردم قابل لمس است، تاکنون گزارشی در این حوزه دریافت نشده است.
این کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد: وقتی به دلیل حمله نظامی به انبارهای نفت هوا آلوده شد و بارندگی هم داشتیم، این جریان آب سطحی وارد منابع زیرزمینی شده که احتمالا تبعاتی داشته و کیفیت آب را تحت تاثیر قرار میدهد.