جنگ کیفیت آب تهران را تغییر داد؟

محمد ابراهیم رییسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آلودگی آب تهران با توجه به احتمال ورود مواد سمی بمباران ها و انفجار انبارهای نفت اظهار داشت: وقتی باران می‌بارد اسیدی در واقع وارد جریان آب سطحی و زیرزمینی می‌شود و این تبعات محیط زیستی جنگ است.

وی با بیان اینکه در تبعات زیست محیطی جنگ حتما به مباحث آب می رسیم، افزود: این نگرانی وجود دارد که آب های سطحی آلوده وارد آب زیرزمینی شود و این در حالی است که اکنون میزان زیادی از آب مورد نیاز تهران از منابع زیرزمینی تامین می‌شود.

این کارشناس حوزه آب گفت: البته اکنون تعداد زیادی از جمعیت تهران به مسافرت رفته‌اند بنابراین احتمالا سهم آب زیرزمینی در سبد تامین آب پایتخت کمتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در هر صورت این وضعیت کیفیت آب زیرزمینی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

رییسی بیان کرد: البته نباید این نگرانی در مردم بوجود آید چون زیرساخت‌ها آسیب ندیده‌اند و قطعا تصفیه آب طبق روال با دقت در حال انجام است.

وی یادآور شد: اگر آب آلوده شود حتما برای مردم قابل لمس است، تاکنون گزارشی در این حوزه دریافت نشده است.

این کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد: وقتی به دلیل حمله نظامی به انبارهای نفت هوا آلوده شد و بارندگی هم داشتیم، این جریان آب سطحی وارد منابع زیرزمینی شده که احتمالا تبعاتی داشته و کیفیت آب را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

