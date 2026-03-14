هشدار کلاهبرداری با لینک دانلود «باشگاه مشتریان بام»

به گزارش ایلنا، پیامی در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ادعا می‌کند «به دلیل نفوذ هکرهای اسرائیلی به سیستم بانک ملی (اپلیکیشن بام) و هشدار پلیس فتا، کاربران باید هرچه سریع‌تر از طریق لینک ارسال شده «باشگاه مشتریان بام» را دانلود و فعال کنند.»

این پیام جعلی (فیشینگ) است و هدف آن سرقت اطلاعات بانکی کاربران می‌باشد؛ بانک‌ها هیچ‌وقت نرم‌افزار رسمی خود را از طریق لینک‌های ناشناس در شبکه‌های اجتماعی منتشر نمی‌کنند.

در صورت مشاهده چنین پیام‌هایی، به‌هیچ عنوان لینک موجود در این پیام‌ها را باز نکنید! دانلود چنین برنامه‌هایی ممکن است باعث دسترسی هکرها به اطلاعات حساس مانند اطلاعات حساب، پیامک‌های بانکی، رمزهای یکبار مصرف و حتی کنترل گوشی شود.

