قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۴، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۷ هزار ۹۰۱ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۶ هزار و ۶۶۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۵۷ هزار ۸۱۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۵۶ هزار ۳۹۴ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۵۴۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۲۱۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۷۲۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۷۰۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۱۹ هزار و ۹۸۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹ هزار و ۸۰۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۹۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۷۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۶ هزار و ۴۲۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۵ هزار و ۶۴۶ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۳ هزار و ۴۸۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۲ هزار و ۶۴۶ تومان است