تشدید و نظارت بر عرصه‌های منابع طبیعی از ۲۸ اسفند در تهران
طرح تشدید پایش و نظارت بر عرصه‌های جنگلی، مرتعی و بیابانی توسط یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از ۲۸ اسفند آغاز و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سرهنگ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: در استان تهران بیش از یک میلیون هکتار از اراضی ملی شامل جنگل‌، مرتع و بیابان داریم و ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری این استان در ۱۱ شهرستان به طور مستمر حضور خواهند داشت و نسبت به وظایف قانونی خود برای حفاظت از این عرصه‌ها در روزهای نوروز اقدام خواهند کرد.

محمود بهنام‌فر تاکید کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در روزهای نوروز برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، آماده‌باش ۱۰۰ درصدی هستند و این عرصه‌ها را پایش و نظارت و در صورت مشاهده تخلف اقدام می‌کنند.

وی با بیان این که اقدامات در قالب طرح تشدید پایش و نظارت بر عرصه‌های منابع طبیعی استان تهران در روزهای نوروز شامل سه بخش است، اظهار داشت: این سه بخش شامل طرح‌های پیشگیرانه، نظارتی و مقابله‌ای است و تلاش می‌شود با گشت‌ها و سرکشی های مستمر، تعرض و تصرفی در اراضی ملی و انفال اتفاق نیفتد.

بهنام فر در همین حال بر مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی تاکید و تصریح کرد: حفاظت از انفال بدون مشارکت مردم و جوامع محلی امکان‌پذیر نیست و از این رو از شهروندان در استان تهران درخواست می‌کنیم گزارش‌های خود در زمینه‌هایی همچون حریق، تصرفات اراضی ملی، قاچاق چوب و تخلیه نخاله در عرصه‌های منابع طبیعی را به سامانه‌های ارتباطی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند و ماموران یگان حفاظت در اسرع وقت اقدام‌ می‌کنند.

وی افزود: براساس بررسی‌های انجام شده، علت بروز بیش از ۹۵ درصد حریق ها، عامل انسانی است، بنابراین مردم در روزهای نوروز، مراقبت بیشتری از جنگل‌ها و مراتع کنند.

