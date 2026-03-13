معاون وزیر ارتباطات:
سرویسهای پستی در داخل کشور برقرار است/ توقف ارسال مرسولات پستی به خارج از کشور
معاون وزیر ارتباطات گفت: به دلیل لغو پروازها و قطع خطوط هوایی، ارسال مرسولات پستی به خارج از کشور در حال حاضر کاملاً متوقف شده است؛ اما سایر سرویسهای پستی داخلی در تمامی دفاتر فعال کشور برقرار است.»
به گزارش ایلنا، محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست درباره وضعیت ارائه خدمات پستی در تهران و سایر نقاط کشور اظهار داشت: «به دلیل لغو پروازها و قطع خطوط هوایی، ارسال مرسولات پستی به خارج از کشور در حال حاضر کاملاً متوقف شده است؛ اما سایر سرویسهای پستی داخلی در تمامی دفاتر فعال کشور برقرار است.»
آسیب به زیرساختها و جابهجایی دفاتر ناایمن
مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به تأثیر حملات اخیر بر زیرساختهای این شرکت، گفت: «تاکنون نزدیک به ۳۵ دفتر پستی در جریان حملات آسیب دیدهاند. همچنین با هماهنگی ستاد تأمین شهرستانها، برخی از دفاتر پستی که در مجاورت اماکن نظامی قرار داشتند، تخلیه و به نقاط امن منتقل شدهاند که اطلاعرسانیهای لازم در این خصوص به شهروندان صورت گرفته است.»
وی تأکید کرد که علیرغم خطرات موجود، کارکنان پست در کوتاهترین زمان پس از حملات به محل کار خود بازگشته و فعالیتهای جمعآوری و توزیع را از سر گرفتهاند.
کاهش حجم فعالیتها و تأثیر قطع اینترنت
احمدی در خصوص آمار مرسولات در ایام جنگ تصریح کرد: «از ابتدای درگیریها تاکنون حدود ۴ میلیون مرسوله در شبکه پستی جابهجا شده است که از این میان، ۴۲۰ هزار مرسوله مربوط به حوزه تجارت الکترونیک بوده است.»
وی با اشاره به کاهش چشمگیر حجم کار پستی افزود: «در حال حاضر حجم فعالیتهای ما به حدود یکسوم روال عادی کاهش یافته است. بخشی از این کاهش ناشی از محدودیتهای اینترنت بینالملل، تعطیلی برخی واحدهای کسبوکار، جابهجایی هموطنان و توقف فعالیت برخی دستگاههای دولتی و شرکتهای خصوصی است.»
تمهیدات برای تجارت الکترونیک بر بستر شبکه داخلی
معاون وزیر ارتباطات در پایان از برنامههای حمایتی پست برای کسبوکارهای آنلاین خبر داد و گفت: «مدیران کل استانی ما جلساتی را با شرکتهای حوزه تجارت الکترونیک برگزار کردهاند تا سفارشات خود را از طریق روشهای تلفنی یا بر بستر "آیپی ایران" (اینترنت داخلی) ثبت کنند. شرکت پست نیز از ابتدای هفته جاری تسهیلات ویژهای را برای حمایت از این بخش در نظر گرفته است تا روند توزیع کالاها متوقف نشود.»