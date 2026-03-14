در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد؛

کاهش فروش کسب و کار‌های اینترنتی کوچک/ تداوم فعالیت پلتفرم‌های بزرگ

کاهش فروش کسب و کار‌های اینترنتی کوچک/ تداوم فعالیت پلتفرم‌های بزرگ
رئیس اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی با اشاره به فعالیت بی‌وقفه پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی و سکو‌ها در 14 روز جنگ، گفت: تمامی مارکت پلیس‌ها فعال‌اند و این امکان برای کسب و کار‌های اینترنتی کوچک فراهم است که کالا‌های خود را در این پلتفرم‌ها برای فروش بگذارند.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی در طول ۱۴ روز جنگ ایران و آمریکا، گفت: همه پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی و سکو‌ها فعال‌اند و بدون وقفه کار می‌کنند.

کاهش فروش کسب و کار‌های اینترنتی کوچک

رئیس اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی با توصیه به کسب و کار‌های کوچک اینترنتی برای فروش کالا در مارکت پلیس‌ها گفت: مارکت پلیس‌ها فعال‌اند و این امکان برای کسب و کار‌های کوچک فراهم است که کالا‌های خود را در این پلتفرم‌ها برای فروش بگذارند.

الفت‌نسب در مورد فعالیت پلتفرم‌های نیازمندی در ایام جنگ نیز گفت: در کار پلتفرم‌های نیازمندی نیز یک وقفه‌ای به وجود آمد که آن هم خوشبختانه حل شد؛ اما فروش کسب و کار‌های اینترنتی کوچک‌تر کاهش شدیدی داشته است.

فروش کسب و کار‌های اینترنتی کوچک نصف شد

رئیس اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی در مورد کاهش فروش کسب و کار‌های اینترنتی کوچک، گفت: در ۱۴ روز جنگ، کمتر از ۵۰ درصد کسب و کار‌های اینترنتی کوچک فعالیت داشتند.

وی افزود: طبق آمار یکی از پرداخت‌یارها، کمتر از ۵۰ درصد درگاه‌های پرداخت کسب و کار‌های اینترنتی کوچک، تراکنش در آن انجام شده است. البته بعد از تعطیلی ۷ روزه، وضعیت بهتر شده است.

کدام کسب و کار‌های اینترنتی فعال‌اند؟

رئیس اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی در مورد وضعیت فروش کسب و کار‌های اینترنتی در هفته پایانی سال ۱۴۰۴، گفت: با توجه به ادامه جنگ در هفته پایانی سال و احتمال افزایش سفرها، فروش کالا در هفته آینده کاهش خواهد یافت؛ بنابراین بسیاری از کسب و کار‌ها امکان فروش و فعالیت جدی ندارند مگر کسب و کار‌های محلی که در شهر خود فعال‌اند.

الفت نسب ادامه داد: همچنین، کسب و کار‌های حوزه خدمات تاکسی‌های اینترنتی یا اپلیکیشن‌های خدماتی، غذا و تعمیرات، نظافت و سوپرمارکت به ویژه در تهران، سرویس‌های خود را ارائه می‌دهند و فعال‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در میان این کسب و کارها، کسب و کار‌هایی که کالا‌های تُندمصرف می‌فروشند، همچنان فروش خود را دارند، اما فروش آنها هم تا حدودی کاهش داشته است.

انتهای پیام/
