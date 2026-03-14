امین مقومی، رییس سازمان نظام مهندسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اعلام آمادگی برای همکاری با نهادها و دستگاه‌های اجرایی در جهت ارزیابی میزان خسارت ساختمان‌های آسیب دیده در جنگ رمضان و آوار برداری‌ها اظهار داشت: مانند دوران جنگ ١٢ روزه پای کار هستیم و با توجه به حجم خسارات، علمیات سازمان نظام مهندسی می‌تواند گسترده تر از ایام جنگ ١٢ روزه انجام شود و در سایر استان‌ها هم که مورد حملات صهیونیستی- آمریکایی قرار گرفته‌اند، حضور داریم.

وی ادامه داد: در خصوص تشکیل کارگروه‌های ویژه و همکاری با مدیریت بحران و ستاد بازسازی جنگ ابلاغ‌های لازم را انجام داده‌ایم و جلسه مشترکی به صورت مجازی با حضور وزیر راه و شهرسازی و روسای نظام مهندسی استان‌ها و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها و روسای بنیاد مسکن در استان‌ها تشکیل شده است. موضوعات مهم مورد بررسی قرار گرفت و نحوه همکاری و فرایندها مطرح شدند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه اقدامات مورد نیاز را با محوریت دستگاه‌های مسئول به اجرا می‌رسانیم، گفت: نیروهای سازمان نظام مهندسی به صورت داوطلبانه در ایام جنگ رمضان پای کار آمده‌اند و به ارزیابی اولیه میزان تخریب و ارزیابی ایمنی ساختمان‌های آسیب دیده و آواربرداری‌ها می‌پردازند و دستورالعمل های تعریف و تعیین شده را به اجرا می‌پردازند اما نحوه همکاری به تقاضای دستگاه‌های متولی بستگی دارد.

مقومی با بیان اینکه برای همکاری با شهرداری تهران هم آمادگی لازم وجود دارد، اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی در سایر استان‌هایی که مورد حملات صهیونیستی- آمریکایی قرار گرفتند، کار را آغاز کرده است و تمام اقدامات انجام شده برای مردم کاملا رایگان خواهد بود و امکان همکاری هم به ارکان سازمان شامل هیات مدیره ابلاغ شده است و آنها هم با توجه به تقاضایی که داشتند، می‌توانند نسبت به انجام فعالیت‌های مرتبط به همکاری‌های تعریف شده در ایام جنگ، اقدام کنند .

