قضیه نور آبی در آسمان کرج چه بود؟

به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی، سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو در مورد نور آبی دیده شده در آسمان شب پس از حمله دیشب دشمن گفت: حدس و گمانهای اولیه ما این بود که تجهیزات شبکه برق را زده باشند. اما بررسی‌های ما نشان داد که اینطور نیست. چنانچه ترانسفورماتورها که تجهیزات بزرگی و در معرض آسیب هستند، مورد حمله قرار بگیرد و انفجاری صورت بگیرد، دود سیاه ایجاد می کند و این دود آبی را همکاران بخش نظامی باید بررسی و اعلام نظر کنند. این نور مربوط به شبکه برق نبود.

