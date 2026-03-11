بیعت مدیران و کارکنان گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا؛ مدیران و کارکنان گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با صدور پیامی با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام بیعت کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

تصمیم هوشمندانه و تاریخی مجلس خبرگان رهبری در انتخاب شایسته حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به مقام رهبری انقلاب اسلامی، پاسخی به امیدها و انتظارات ملت سلحشور ایران و خیل دوستداران و دلدادگان نهضت و نظام اسلامی است.

شهادت و فقدان رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای که ۳۷ سال با تدبیر، حکمت و هوشمندی نظام و جامعه اسلامی را از تلاطم بحران‌ها و چالش‌های سخت عبور دادند، ضایعه‌ای جانکاه بود.

لکن انتخاب شخصیتی که آراسته به فضیلت دانش، صلابت و تدبیر است، این رنج فراق و فقدان را التیام بخشید.

در روزهای سرنوشت‌سازی که فرزندان شجاع و ایثارگر ایران عزیز با مقاومتی حماسی و غرورانگیز، تهاجم دشمن شقی استکباری و صهیونی برای سلطه بر این آب و خاک را ناکام گذاشته‌اند،انتخاب رهبری جدید ملت و امت اسلامی، پیامی رسا و روشن از استواری ساختار نظام اسلامی و انسجام جامعه آگاه ایران به افکار عمومی جهان است.

نهضت و نظام اسلامی اکنون پس از تجربه دوران حماسی چهل و هفت ساله امامین فقید و شهید، فصل نوینی از حیات خویش را در سایه زعامت شخصیتی رقم‌ می‌زند که پشتوانه‌ای عظیم از مجاهدت در دوران دفاع مقدس، حضور در کانون‌ تصمیم‌گیری‌ها و تعلیم در مکتب بزرگان فقاهت و دانش به‌ویژه رهبر فرزانه و شهید انقلاب اسلامی دارد.

در این روزهای روحانی لیالی قدر، مدیران، جهادگران و سربازان خط مقدم تولید در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس همگام با ملت متحد و رزمندگان جان‌برکف، عهد و میثاق دیرین خویش را با سومین سکاندار انقلاب شکوهمند اسلامی تجدید کرده و برای پیمودن مسیر توسعه و تعالی صنعت و تولید کشور پیمان می‌بندند.



همدل و همصدا با خیل خروشان ملت مبارز و در سایه هدایت شخصیتی جهادگر و متفکر به سوی افق‌های روشن توسعه و اقتدار و‌ گشودن فصلی نو‌ در تاریخ گهربار ایران‌زمین گام برمی‌داریم. ‌

مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین، مشاوران، مدیران عامل اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه و کارکنان گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس