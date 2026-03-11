وود مکنزی: نفت ۲۰۰ دلاری دور از ذهن نیست

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت تحقیقاتی و مشاوره‌ای وود مکنزی روز سه‌شنبه (۱۹ اسفند) اعلام کرد: جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در عبور محموله‌های نفتی از تنگه هرمز، عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی از خلیج فارس به بازار را روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه کاهش می‌دهد و این اوضاع می‌تواند قیمت نفت خام را به ۱۵۰ دلار برای هر بشکه برساند.

ایران بیان کرده است: تا زمانی که حمله‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف نشود، اجازه خروج حتی یک لیتر نفت از خاورمیانه را نمی‌دهد.

کشورهای خلیج فارس در مجموع ۲۰ میلیون بشکه در روز مایعات نفتی تولید می‌کنند و روزانه ۱۵ میلیون بشکه اکنون از صادرات آنها از بازار جهانی خارج شده است.

به گزارش مؤسسه مشاوره‌ای وود مکنزی، برای متعادل شدن بازار نفت، تقاضای جهانی روزانه ۱۰۵ میلیون بشکه‌ای همچنان باید کاهش یابد. به باور این مؤسسه، تحقق این هدف مستلزم آن است که قیمت نفت برنت در هفته‌های آینده حداقل به ۱۵۰ دلار برای هر بشکه برسد.

وود مکنزی ادامه داد: از نظر این مؤسسه، قیمت ۲۰۰ دلار برای هر بشکه نفت نیز دور از ذهن نیست. اروپا با چالش‌های حادی روبه‌رو است، زیرا پالایشگاه‌های خلیج فارس ۶۰ درصد سوخت جت و ۳۰ درصد گازوئیل مورد نیاز کشورهای قاره سبز را تأمین می‌کنند.

بر اساس این گزارش، بسیاری از این موارد به مدت زمان جنگ، مدت مسدود ماندن تنگه هرمز و توانایی نیروی دریایی آمریکا برای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از طریق اسکورت بستگی دارد.

برآورد شرکت تحقیقاتی و مشاوره‌ای وود مکنزی حکایت از آن دارد که حتی پس از پایان درگیری‌های نظامی، افزایش عرضه ادامه خواهد داشت.

