خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساختمان بانک سپه مورد حمله موشکی قرار گرفت

کد خبر : 1761121
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از ساختمان‌های بانک سپه هدف حمله موشکی رژیم صهیونی آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، بانک سپه اعلام کرد: پیرو اطلاعیه های قبلی، طی ساعات پایانی شب گذشته تمام خدمات حضوری و غیرحضوری بانک به پایداری رسید و عملیاتی شد و کارکنان بانک در حال انجام وطیفه بودند که متاسفانه حوالی ساعت یک بامداد روز چهارشنبه بیستم اسفندماه یکی از ساختمان‌های بانک سپه هدف حمله موشکی رژیم صهیونی آمریکایی قرار گرفت. 

بلافاصله تیم های فنی در حال بررسی و رفع مشکلات بوجود آمده هستند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل