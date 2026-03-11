ساختمان بانک سپه مورد حمله موشکی قرار گرفت

به گزارش ایلنا، بانک سپه اعلام کرد: پیرو اطلاعیه های قبلی، طی ساعات پایانی شب گذشته تمام خدمات حضوری و غیرحضوری بانک به پایداری رسید و عملیاتی شد و کارکنان بانک در حال انجام وطیفه بودند که متاسفانه حوالی ساعت یک بامداد روز چهارشنبه بیستم اسفندماه یکی از ساختمان‌های بانک سپه هدف حمله موشکی رژیم صهیونی آمریکایی قرار گرفت.

بلافاصله تیم های فنی در حال بررسی و رفع مشکلات بوجود آمده هستند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

