فعالیت پالایشگاه الرویس امارات متوقف شد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یک منبع مطلع روز سه‌شنبه (۱۹ اسفند) اعلام کرد: شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) پالایشگاه الرویس خود را به‌دلیل آتش‌سوزی در یکی از تأسیسات این مجتمع پس از حمله پهپادی تعطیل کرده است، این اتفاق از تازه‌ترین موارد اختلال در زیرساخت‌های انرژی به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است.

این مجتمع پالایشی با ظرفیت پالایش روزانه ۹۲۲ هزار بشکه نفت قطب مرکزی عملیات پایین‌دستی امارات و تأمین‌کننده خوراک کارخانه‌های مهم شیمیایی، کود و گاز صنعتی است.

دفتر رسانه‌ای دولت ابوظبی بدون اشاره به نام تأسیسات اعلام کرد: مقام‌ها در حال رسیدگی به آتش‌سوزی این تأسیسات پس از حمله پهپادی هستند و تاکنون هیچ فردی آسیب جانی ندیده است.

تنش‌ها در خاورمیانه تاکنون چند کشور تولیدکننده در این منطقه کلیدی را مجبور به کاهش تولید کرده است، زیرا حمل‌ونقل در تنگه حیاتی هرمز که حدود یک پنجم جریان نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان از آنجا می‌گذرد، تقریباً متوقف شده است.

این منبع به رویترز گفت: پالایشگاه الرویس امارات در قالب اقدام احتیاطی تعطیل شده است و عملیات در بخش‌های دیگر این مجتمع به‌طور عادی ادامه دارد.

شرکت «آی‌آی‌آر انرژی» (IIR Energy) ناظر صنعتی، اعلام کرد: ادنوک پس از حمله پهپادی روز سه‌شنبه مجبور شد تنها واحد تقطیر نفت خام خود را در پالایشگاه روایس ۲ (غرب) با ظرفیت پالایش روزانه ۴۱۷ هزار بشکه تعطیل کند و قصد دارد به‌دلیل احتیاط‌های ایمنی فعالیت کل کارخانه را متوقف کند.

بر اساس اعلام این ناظر صنعتی، ادنوک پیش از این در ششم مارس امسال (۱۵ اسفند) به‌دلیل تنش‌های خاورمیانه عملیات پالایش در چند واحد پالایشگاه الرویس ۱ (شرق) با ظرفیت پالایش روزانه ۴۰۰ بشکه را حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داده بود.

شرکت «آی‌آی‌آر انرژی» اعلام کرد: پالایشگاه‌های عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و قطر تاکنون در نتیجه درگیری‌های نظامی منطقه خاورمیانه روزانه حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه از ظرفیت پالایش نفت خام خود را تعطیل کرده‌اند.

شرکت دولتی نفت بحرین (انرژی باپکو) هم روز دوشنبه (۱۸ اسفند) برای فعالیت‌های گروهی وضع اضطراری اعلام کرد.

در همین حال، تعداد زیادی از پالایشگران آسیایی وابسته به نفت خاورمیانه به‌دلیل محدودیت در دسترسی به نفت خام، تولید خود را کاهش داده‌اند.

انتهای پیام/