به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، روز سه‌شنبه (۱۹ اسفند) اعلام کرد که ادامه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به‌دنبال آن اختلال در عبور محموله‌های نفتی از تنگه هرمز، عواقب فاجعه‌باری برای بازارهای جهانی نفت خواهد داشت.

عبور محموله‌های نفتی از گذرگاه حیاتی تنگه هرمز که در حالت عادی روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن می‌گذرد، تا حد زیادی مسدود مانده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در صورت ادامه حمله‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، اجازه حمل یک لیتر نفت از خلیج فارس را نخواهد داد.

امین ناصر، مدیرعامل آرامکو در یک نشست توجیهی به خبرنگاران گفت: هر چه اختلال تردد در تنگه هرمز برای نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری طولانی‌تر شود، عواقب آن برای اقتصاد جهانی شدیدتر خواهد بود.

وی افزود: در حالی که ما در گذشته با اختلال‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم، اما این بحران بزرگترین بحرانی است که صنایع نفت و گاز منطقه خاورمیانه با آن مواجه شده است.

مدیرعامل آرامکو با اشاره به تأثیر این اختلال بر طیف گسترده‌ای از بخش‌ها تأکید کرد: این بحران نه تنها صنایع کشتیرانی و بیمه را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیش‌بینی می‌شود آثار دومینووار شدیدی بر بخش‌های هوانوردی، کشاورزی، خودروسازی و دیگر صنایع بر جای بگذارد.

قیمت نفت خام برنت که روز دوشنبه (۱۸ اسفند) به بالاترین حد خود در بیش از سه سال گذشته و نزدیک به ۱۲۰ دلار برای هر بشکه داد و ستد شد، روز سه‌شنبه (۱۹ اسفند) پس از گفته‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر پیش‌بینی پایان زودهنگام تنش‌ها، حدود ۹۲ دلار برای هر بشکه معامله شد.

ترامپ همچنین مدعی شده است: نیروی دریایی آمریکا برای عبور ایمن نفتکش‌ها از تنگه هرمز می‌تواند آنها را در خلیج فارس اسکورت کند اما ظرفیت نیروی دریایی ایالات متحده برای انجام این کار مشخص نیست.

ناصر یادآور شد: ذخیره‌سازی‌های جهانی نفت در پایین‌ترین سطح پنج سال گذشته قرار دارد و تنش‌های خاورمیانه منجر به کاهش سریع‌تر ذخیره‌سازی‌ها می‌شود.

وی بر اهمیت از سرگیری کشتیرانی در تنگه بسیار مهم هرمز تأکید کرد.

سعودی آرامکو اکنون بخشی از محموله‌های صادراتی نفت خام سبک عربی و سبک فوق سبک عربی را با استفاده از خط لوله شرق - غرب به بندر ینبع در دریای سرخ انتقال می‌دهد تا از آنجا بارگیری کند و تحویل مشتریان دهد.

مدیرعامل آرامکو پیش‌بینی کرد که این خط لوله در چند روز آینده با تغییر مسیر مشتریان به ظرفیت کامل ۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

ناصر یادآور شد: افزون بر خط لوله یادشده، آرامکو همچنین قادر است نفت خام را به سمت تقاضای داخلی هدایت کند.

وی با بیان اینکه آتش‌ هفته گذشته در پالایشگاه راس‌تنوره آرامکو، بزرگترین پالایشگاه داخلی این شرکت عربستانی، به سرعت مهار و خاموش شده است، تصریح کرد: این پالایشگاه در حال ازسرگیری فعالیت است.

