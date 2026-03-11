رئیس سازمان استاندارداعلام کرد؛
ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی به صورت شبانه روزی
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، فرزانه انصاری در نشست کمیته شورای راهبری سازمان که به صورت وبیناری برگزار شد با اشاره به تلاش های شبانه روزی همکاران سازمان ملی استاندارد ایران در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی،این سازمان، با تشکیل کمیته اضطرار و مدیریت بحران با حضور معاونین، روسای مراکز ستادی و مدیران کل استاندارد استانها، اقدامات لازم را جهت اطمینان از تداوم فعالیتها و پشتیبانی از نیازهای اساسی مردم آغاز کرده است.
وی در تشریح مصوبات این کمیته افزود: یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده، پرهیز از هرگونه هزینه کرد غیرضروری و تمرکز بر امور جاری والویت دار سازمان بوده است.
وی افزود: مصوبات این کمیته تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ معتبر اعلام شده تا ضمن ایجاد ثبات رویه، امکان تصمیمگیری سریع در استانها فراهم شود. در همین راستا، مدیران کل استاندارد استانها مجازند شخصاً نسبت به انجام امور تصمیمگیری کنند و باید با استانداران و کمیتههای بحران استانی همکاری کامل را داشته باشند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت:با توجه به اهمیت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، ادارات کل استاندارد استانهای مرزی مجازند پس از نمونهبرداری و اخذ تعهد از شرکتهای مربوطه، گواهی انطباق را برای محمولههای ورودی صادر کنند . این اقدام شامل رویههای گمرکی مختلف از جمله ورود قطعی، ملوانی و کولبری نیز میشود.
وی افزود: در مورد سایر کالاهای تجاری مشمول استاندارد، نیز با اخذ تعهد عدم مصرف و همکاری با شرکتهای بازرسی، گواهی انطباق صادر خواهد شد تا کالاها به انبارهای معرفی شده صاحبان منتقل شوند.
انصاری، به تمهیدات ویژه برای تسهیل واردات و صادرات اشاره کرد و گفت: هماهنگی لازم با ادارات کل استاندارد استانها، مخصوصاً استانهای مرزی، برای فعالیت شبانهروزی در ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تدوین روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی کولبری و ملوانی و برگزاری کارگروههای تخصصی با حضور مدیران کل و مسئولین مربوطه، در دستور کار قرار دارد تا فرآیند واردات تسهیل و اشتغال مرزنشینان افزایش یابد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص فعالیتهای پژوهشی و آزمایشگاهی اظهار کرد: پژوهشگاه استاندارد تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات آزمایشگاهی، به ویژه برای کالاهای اساسی فراهم کرده است. استمرار انجام آزمون فرآوردههای مشمول استانداردهای ملی اجباری، از جمله کنترل آلایندهها در محصولات وکالاها به صورت مستمر و تمام وقت ادامه دارد. همچنین، آزمایشگاههای منطقهای پژوهشگاه فعال شده و بخشی از آزمونهای مواد غذایی در این مراکز انجام میشود.
انصاری به تمدید خودکار پروانههای صادره و همچنین انتشار استانداردهای جدید اشاره و بیان کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، کلیه پروانههای صادره از سوی سازمان که تا پایان سال ۱۴۰۴ منقضی میشوند، بدون نیاز به استعلام مجدد، تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ معتبر خواهند بود. همچنین، ۲۲ استاندارد ملی جدید تدوین و ابلاغ شده و ۲۰ استاندارد ملی جدید بر روی پایگاه اطلاعرسانی سازمان منتشر شده است.