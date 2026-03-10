وزیر جهاد کشاورزی:
همه مایحتاج شب عید تأمین شده است/ بازار لحظهای رصد میشود
وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه کالاهای مورد نیاز بازار شب عید از میوه تا گوشت و مرغ به صورت کامل تأمین و فعالیت شبکه توزیع در سراسر کشور آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری روز سه شنبه - ۱۹ اسفند- با حضور در وزارت جهاد کشاورزی با وزیر، معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی دیدار و درجریان اقدامات انجام شده برای تامین پایدار امنیت غذایی در شرایط جنگی قرار گرفت.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با اشاره تجربه "جنگ ۱۲ روزه" و تدابیر برای امنیت غذایی در شرایط جنگی، اظهار داشت: در زمان "جنگ ۱۲ روزه" با همکاری بخش خصوصی، اصناف، تشکلها و اتحادیهها توانستیم بازار را مدیریت کنیم تا هیچ خللی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ایجاد نشود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه پیش بینی های لازم برای ماه مبارک رمضان و بازار شب عید از ماهها پیش انجام شده و کالاهای اساسی علاوه بر ذخیره در انبارها، در فروشگاهها میادین و بازارها به وفور موجود و در دسترس مردم است.
نوری اظهار داشت: از همان روز نخست جنگ فعالان اقتصادی و بازرگانان بخش کشاورزی پای کار آماده اند، جلسات مستمر و منطم داریم و روند تولید تامین و توزیع در روندی منسجم و طبیعی در سراسر کشور در جریان است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با همکاری و هماهنگی با استانداران و رؤسای جهاد کشاورزی استانها به ویژه در استانهای مسافرپذیر، هیچ کمبودی احساس نشد، فروشگاهها و نانواییها با افزایش شیفت کاری روند تقاضا کاملا مدیریت شد.
وی با اشاره به تدارک زیرساختهای تأمین و توزیع کالاهای اساسی توسط دولت، گفت: این اطمینان را به هموطنان میدهیم که هیچ مشکلی در معیشت و سفره مردم ایجاد نخواهد شد، و مردم در کمال آرامش در شب عید می توانند مایحتاج مورد نیاز خود را تهیه کنند حتی اگر این جنگ برای هفتههای متمادی ادامه داشته باشد.
نوری خاطرنشان کرد: گوشت، مرغ و مواد پروتئینی به اندازه چندین برابر مورد نیاز بازار شب تأمین شده است؛ روند عرضه میوه و سبزیجات و ترهبار با قیمت گذاری مناسب به صورت روزانه در حال انجام است هیچ کمبودی درباره کالاهای اساسی مانند روغن و شکر و حبوبات نداریم.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ضمن قدردانی از تلاشهای وزیر و مدیران جهاد کشاورزی در سراسر کشور، تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی با روحیه جهادی کارکنان خود و همکاری اصتاف و تشکلها بخش و زیرخشهای کشاورزی و دامداری همانند "جنگ ۱۲ روزه" در تأمین امنیت غدایی که از مولفههای مهم امنیت ملی است، در آزمون خدمت به مردم شریف ایران، سربلند و سرافراز خواهد بود.