بهروز بستگانی، رییس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین تصمیمات برای پوشش بیمه‌ای خودروهایی که در ایام جنگ آسیب دیده‌اند، اظهار داشت: خودروهایی که تحت پوشش بیمه جنگ باشند طبق روال، خسارت آنها در موعد مقرر پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: خودروهایی که بعد از جنگ ١٢ روزه الحاقیه بیمه بدنه را دریافت و پوشش بیمه‌ای خطر جنگ را خریداری کرده باشند، می‌توانند به شرکت‌های بیمه‌ای مراجعه و خسارت را ارزیابی و خسارت تعیین شده را دریافت کنند.

رییس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی گفت: همچنین درباره خودروهایی که بیمه بدنه ندارند و در این جنگ آسیب دیده‌اند، باید مشابه دوره جنگ ١٢ روزه مصوبه هیات وزیران در اختیار داشته باشیم که منابع پرداخت خسارت این گروه تعیین تکلیف شود.

بستگانی تاکید کرد: در جنگ ١٢ روزه هم برای خودروهایی که آسیب دیدند، صنعت بیمه ارزیابی‌های لازم را انجام داد و برآورد خسارت اعلام شد و دولت منابع مالی آن را تعیین کرد و خسارات پرداخت شد. اگر برای این دوره از جنگ هم مصوبه مشابه‌ای اعلام شود، براساس آن تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: احتمال می‌رود که روال پوشش بیمه‌ای جنگ ١٢ روزه تکرار شود .

