عرضه رایگان سیانجی در ۹۰ درصد جایگاههای پایتخت
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سیانجی از عرضه رایگان سیانجی در ۹۰ درصد جایگاههای استان تهران خبر داد و گفت: توسعه صنعت سیانجی بهعنوان یکی از رکنهای اساسی در پشتیبانی سوخت، بیانگر راهبرد حکمرانی مناسب انرژی در کشور است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، اردشیر دادرس درباره رایگان شدن سوختگیری در جایگاههای سیانجی استان تهران از ۱۰ اسفند بیان کرد: ۹۰ درصد جایگاهداران استان تهران، فردای روزی که جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی علیه ایران آغاز شد (یکشنبه، ۱۰ اسفند)، با اعلام حمایت خود اقدام به توزیع رایگان سوخت سیانجی میان تاکسیرانیها و ناوگان حملونقل عمومی کردند.
وی ادامه داد: این اقدام نشاندهنده نقش مؤثر و پررنگ سوخت سیانجی در پشتیبانی از مصرف بنزین و کمک به حکمرانی پایدار در شرایط بحرانی است.
افزایش ۳ برابری مراجعه به جایگاههای سیانجی استان تهران
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سیانجی با تأکید بر امنیت و توسعه پایدار سوخت سیانجی در کشور، گفت: از یکشنبه (۱۷ اسفند) تاکنون حجم مراجعهها به جایگاههای سیانجی استان تهران حدود سه برابر به نسبت روزهای نخست جنگ افزایش داشته است. وجود سوخت پشتیبان سیانجی و خودروهای دوگانهسوز بیانگر راهبرد حکمرانی مناسب انرژی در کشور است.
دادرس با بیان اینکه هماکنون روزانه بیش از یک هزار و ۵۰۰ خودرو به جایگاههای سیانجی استان تهران برای دریافت سوخت مراجعه میکنند، ادامه داد: افزون بر استان تهران، حدود ۴۰ درصد جایگاههای سیانجی استان البرز نیز بهصورت رایگان سوخت سیانجی عرضه میکنند که این اقدام بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه صنعت سیانجی یکی از رکنهای اساسی در پشتیبانی سوخت حامل انرژی برای حملونقل است و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، تصریح کرد: سوخت سیانجی بهدلیل ویژگیهای ایمنی و راهبردی خود کمتر در معرض تهدید قرار دارد و باید سهم سوخت سیانجی و خودروهای سخصی دوگانهسوز افزایش یابد.