برق مناطق آسیبدیده تهران و البرز در کمتر از دو ساعت وصل شد
به گزارش ایلنا، در پی حادثه شب گذشته و آسیب به بخشی از تأسیسات شبکه برق در اثر اصابت پرتابههای ناشی از جنگ در برخی مناطق تهران بزرگ و البرز، تعدادی از مشترکان این مناطق با قطعی موقت برق مواجه شدند.
بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی صنعت برق با حضور سریع در محل، اقدامات فنی و اضطراری برای بررسی، ایمنسازی و بازسازی بخشهای آسیبدیده شبکه را آغاز کردند.
با تلاش و سرعت عمل نیروهای عملیاتی، بخشهای آسیبدیده شبکه در کمتر از دو ساعت به حالت پایدار برگشته و مجدداً برقدار شد.
بر اساس آخرین گزارشها، در حال حاضر شبکه برق در استانهای تهران و البرز در وضعیت پایدار قرار دارد و هیچگونه خاموشی ناشی از این حادثه گزارش نشده است.
مسئولان صنعت برق ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی، تأکید کردند پایداری شبکه و تداوم خدمترسانی به مشترکان در هر شرایطی با جدیت در دستور کار صنعت برق قرار دارد.