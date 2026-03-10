به گزارش ایلنا، در پی حادثه شب گذشته و آسیب به بخشی از تأسیسات شبکه برق در اثر اصابت پرتابه‌های ناشی از جنگ در برخی مناطق تهران بزرگ و البرز، تعدادی از مشترکان این مناطق با قطعی موقت برق مواجه شدند.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی صنعت برق با حضور سریع در محل، اقدامات فنی و اضطراری برای بررسی، ایمن‌سازی و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده شبکه را آغاز کردند.

با تلاش و سرعت عمل نیروهای عملیاتی، بخش‌های آسیب‌دیده شبکه در کمتر از دو ساعت به حالت پایدار برگشته و مجدداً برقدار شد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، در حال حاضر شبکه برق در استان‌های تهران و البرز در وضعیت پایدار قرار دارد و هیچ‌گونه خاموشی ناشی از این حادثه گزارش نشده است.

مسئولان صنعت برق ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، تأکید کردند پایداری شبکه و تداوم خدمت‌رسانی به مشترکان در هر شرایطی با جدیت در دستور کار صنعت برق قرار دارد.

انتهای پیام/