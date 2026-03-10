خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برق مناطق آسیب‌دیده تهران و البرز در کمتر از دو ساعت وصل شد

کد خبر : 1760625
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، در پی حادثه شب گذشته و آسیب به بخشی از تأسیسات شبکه برق در اثر اصابت پرتابه‌های ناشی از جنگ در برخی مناطق تهران بزرگ و البرز، تعدادی از مشترکان این مناطق با قطعی موقت برق مواجه شدند.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی صنعت برق با حضور سریع در محل، اقدامات فنی و اضطراری برای بررسی، ایمن‌سازی و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده شبکه را آغاز کردند.

 با تلاش و سرعت عمل نیروهای عملیاتی، بخش‌های آسیب‌دیده شبکه در کمتر از دو ساعت به حالت پایدار برگشته و مجدداً برقدار شد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، در حال حاضر شبکه برق در استان‌های تهران و البرز در وضعیت پایدار قرار دارد و هیچ‌گونه خاموشی ناشی از این حادثه گزارش نشده است.

مسئولان صنعت برق ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، تأکید کردند پایداری شبکه و تداوم خدمت‌رسانی به مشترکان در هر شرایطی با جدیت در دستور کار صنعت برق قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل