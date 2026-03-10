منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار گوشت قرمز در شرایط جنگ چگونه است؟» گفت: با توجه به اینکه در پایان سال و ماه مبارک رمضان قرار داریم، پیش‌بینی کرده بودیم که دام‌های سبک کشتاری افزایش می‌یابد. جمعیت دام سبک کشور به ۴.۵ میلیون راس و جمعیت گوساله به ۲۷۵ هزار راس رسیده است و با توجه به اینکه دام سبک کشتاری ماهیانه ۷۰۰ هزار راس و دام سنگین ۵۰ هزار راس در ماه‌های پرمصرف است، بنابراین، با توجه به میزان دام آماده کشتار، دام زیادی جهت کشتار و تامین گوشت وجود دارد.

قیمت گوشت قرمز کاهش یافت

رئیس شورای تأمین دام کشور در مورد واردات گوشت به کشور نیز گفت: طبق آمار رسمی ۸۰ هزار تن گوشت قرمز در ابتدای اسفندماه در حال ورود به کشور بود، در حالی که نیاز ماهیانه کشور به گوشت‌های منجمد حدود ۲۵ هزار تن است؛ بنابراین در این مدت میزان گوشت موجود مناسب است و گزارشی مبنی بر کمبود گوشت قرمز در بازار نداشتیم.

پوریان در مورد تغییرات قیمت گوشت قرمز در ۱۱ روز جنگ، گفت: یک شیب افزایشی در قیمت گوشت‌های منجمد در روز‌های ابتدایی جنگ شاهد بودیم که همیشه در شرایط جنگی اتفاق می‌افتد، به طوری که گوشت‌های هندی و گوسفندی مغولی که قبل از جنگ ۷۰۰ هزار تومان و گوشت برزیلی ۸۰۰ هزار تومان بود شاهد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی بودند، اما قیمت آنها در طول هفته اخیر مجددا به زمان قبل از جنگ بازگشت.

ماجرای تهاتر گوشت و گاز با پاکستان چیست؟

رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به تهاتر گوشت قرمز و گاز با کشور پاکستان، گفت: قبل از جنگ قرار بود یک تهاتر گوشت با پاکستان انجام شود و ظاهرا ۴۵ تا ۵۰ هزار تن گوشت منجمد به همین منظور مهیا شده و قرار بود این گوشت به صورت سوبسیدی وارد کشور و در شرایط جنگی عرضه شود.

پوریان ادامه داد: قیمت این گوشت صد درصد مناسب خواهد بود. ولی در کل هنوز وارد کشور نشده است. هرچند قیمت و حجم گوشت قرمز در کشور مناسب است و نیازی به این گوشت در داخل وجود ندارد.

عرضه گوشت اضطراری در قصابی‌ها

رئیس شورای تأمین دام کشور با بیان اینکه تقاضای گوشت و به ویژه گوشت منجمد در تهران کاهش زیادی داشته است، گفت: بزرگ‌ترین بازار مصرف گوشت گرم و منجمد، تهران است؛ اما میزان مصرف گوشت در تهران به دلیل شرایط جنگی کاهش شدیدی داشته است، زیرا بخش زیادی ازمردم از تهران خارج شده‌اند و مصرف‌کنندگان عمده اعم از رستوران‌ها، تالار‌ها و هتل‌ها یا تعطیل شدند یا نیمه تعطیل هستند. به همین دلیل، میزان گوشت منجمد به دلیل نبود مصرف در بازار، افزایش زیادی دارد و از طرفی تقاضایی برای گوشت منجمد در بازار نیست.

پوریان با بیان اینکه وضعیت دام و گوشت در کشور عادی است و حجم آن در بازار فراوان است، گفت: در اطراف شهر‌ها و حتی در برخی قصابی‌ها؛ دامداران، دام‌های خود را به صورت اضطراری عرضه می‌کنند و قیمت گوشت آنها نیز بسیار مناسب است؛ به طوری که گوشت گوسفندی را کیلویی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنند.

