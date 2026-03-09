خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تردد در آزادراه زنجان ـ قزوین برقرار شد

تردد در آزادراه زنجان ـ قزوین برقرار شد
کد خبر : 1760535
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای گفت: تردد در آزادراه زنجان ـ قزوین برقرار شد

به گزارش ایلنا، رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای گفت: با تلاش بی‌وقفه و جهادی راهداران و بازسازی پل زیرگذر آزادراه زنجان- قزوین که در پی حملات تروریستی و متجاوزانه صهیونیستی- آمریکایی آسیب دیده بود، تردد در این محور برقرار شد.

وی ادامه داد: در پی حملات رژیم صهیونیستی، پل مرشون در کیلومتر ۸۹ آزادراه زنجان-‌قزوین در لاین شمالی دچار خسارت شد که با تلاش راهداران طی ۴۸ ساعت، یک لاین از سه لاین این محور، بازسازی و آماده تردد شد و هم اکنون، ترافیک روان در این محور در جریان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی  گفت: عملیات آماده‌سازی محل، تهیه تیرهای بتنی، جاگذاری، آرماتوربندی و بتن ریزی توسط راهداران  انجام شد و به محض کسب مقاومت بتن در صورتی که وضعیت جوی مساعد شود، آسفالت مقطع آسیب‌دیده نیز انجام خواهد شد.

اکبری گفت: محور جایگزین تاکستان-زنجان طبق پیش‌بینی‌های از قبل تعیین شده جهت رفاه حال کاربران به سرعت مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل