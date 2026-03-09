نتایج اولیه آزمون استخدامی سازمان راهداری اعلام شد
نتایج اولیه آزمون تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا سال ۱۴۰۴ (نوبت دوم) بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ به اطلاع متقاضیان شرکت کننده در آزمون نوبت دوم تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای که در روز جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ برگزار شد، میرساند کارنامه نتیجه علمی متقاضیان آزمون مذکور در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. متقاضیان پس از مشاهده کارنامه آزمون، در صورت قبولی ضروری است به نکات زیر توجه نمایند:
۱- قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای سیر سایر مراحل تأسیس شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا بوده و حقی را برای متقاضی پذیرفته شده ایجاد نمینماید و تأسیس شرکت، مستلزم احراز سایر شرایط و ارائه مدارک وفق ضوابط ذیربط به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است.
۲- قبولشدگان لازم است از طریق سامانه درگاه ملی مجوزها به نشانی: www.mojavez.ir نسبت به ارسال درخواست و مدارک مورد نیاز خود اقدام نمایند.