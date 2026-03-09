نتایج اولیه آزمون استخدامی سازمان راهداری اعلام شد

۱- قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای سیر سایر مراحل تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا بوده و حقی را برای متقاضی پذیرفته شده ایجاد نمی‌نماید و تأسیس شرکت، مستلزم احراز سایر شرایط و ارائه مدارک وفق ضوابط ذیربط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

۲- قبول‌شدگان لازم است از طریق سامانه درگاه ملی مجوزها به نشانی: www.mojavez.ir نسبت به ارسال درخواست و مدارک مورد نیاز خود اقدام نمایند.