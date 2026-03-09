نتایج اولیه آزمون استخدامی سازمان راهداری اعلام شد

نتایج اولیه آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا سال ۱۴۰۴ (نوبت دوم) بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ به اطلاع متقاضیان شرکت­ کننده در آزمون نوبت دوم تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که در روز جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ برگزار شد، می‌رساند کارنامه نتیجه علمی متقاضیان آزمون مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. متقاضیان پس از مشاهده کارنامه آزمون، در صورت قبولی ضروری است به نکات زیر توجه نمایند:

۱- قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای سیر سایر مراحل تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا بوده و حقی را برای متقاضی پذیرفته شده ایجاد نمی‌نماید و تأسیس شرکت، مستلزم احراز سایر شرایط و ارائه مدارک وفق ضوابط ذیربط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

۲- قبول‌شدگان لازم است از طریق سامانه درگاه ملی مجوزها به نشانی: www.mojavez.ir نسبت به ارسال درخواست و مدارک مورد نیاز خود اقدام نمایند. 

