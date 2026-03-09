ترخیص بیش از ۲۸ هزار کامیون کالای اساسی طی ۹ روز

به گزارش ایلنا، گمرک طی اطلاعیه‌ای عنوان کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکا علیه کشورمان و طی ۹ روز اخیر از ۹ تا ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴ با همکاری تجار و صاحبان کالا، سازمان های همکار، ناوگان حمل‌ونقل کشور و تلاش شبانه روزی کارکنان گمرک تشریفات گمرکی تعداد ۲۸ هزار و ۳۰۷ دستگاه کامیون و ۶۸۴ واگن حامل کالاهای اساسی انجام و به کمک ناوگان حمل‌ونقل کشور روانه کشور شده است.