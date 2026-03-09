ترخیص بیش از ۲۸ هزار کامیون کالای اساسی طی ۹ روز
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ۲۸ هزار و ۳۰۷ دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی در ۹ روز اخیر از گمرکات کشور خارج شده اند.
به گزارش ایلنا، گمرک طی اطلاعیهای عنوان کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکا علیه کشورمان و طی ۹ روز اخیر از ۹ تا ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴ با همکاری تجار و صاحبان کالا، سازمان های همکار، ناوگان حملونقل کشور و تلاش شبانه روزی کارکنان گمرک تشریفات گمرکی تعداد ۲۸ هزار و ۳۰۷ دستگاه کامیون و ۶۸۴ واگن حامل کالاهای اساسی انجام و به کمک ناوگان حملونقل کشور روانه کشور شده است.
براین اساس، در روز ۱۳ اسفند، تشریفات گمرکی ۴۷۰۵ دستگاه کامیون و در ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ تشریفات گمرکی ۴۹۷۸ دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی انجام شده است که در مقیاس با ایام سال یک رکورد محسوب میشود.
گفتنی است؛ گمرکات کشور جهت انجام تشریفات گمرکی و ترخیص شبانهروزی کالاهای اساسی آمادگی دارند و این فرآیند همچنان با همکاری و همدلی سازمانهای همجوار و شبکه حمل و نقل کشور در حال انجام است.