خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترخیص بیش از ۲۸ هزار کامیون کالای اساسی طی ۹ روز

کد خبر : 1760502
لینک کوتاه کپی شد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ۲۸ هزار و ۳۰۷ دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی در ۹ روز اخیر از گمرکات کشور خارج شده اند.

به گزارش ایلنا، گمرک طی اطلاعیه‌ای عنوان کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکا علیه کشورمان و طی ۹ روز اخیر از ۹ تا ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴ با همکاری تجار و صاحبان کالا، سازمان های همکار، ناوگان حمل‌ونقل کشور و تلاش شبانه روزی کارکنان گمرک تشریفات گمرکی تعداد ۲۸ هزار و ۳۰۷ دستگاه کامیون و ۶۸۴ واگن حامل کالاهای اساسی انجام و به کمک ناوگان حمل‌ونقل کشور روانه کشور شده است.

براین اساس، در روز ۱۳ اسفند، تشریفات گمرکی ۴۷۰۵ دستگاه کامیون و در ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ تشریفات گمرکی ۴۹۷۸ دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی انجام شده است که در مقیاس با ایام سال یک رکورد محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ گمرکات کشور جهت انجام تشریفات گمرکی و ترخیص شبانه‌روزی کالاهای اساسی آمادگی دارند و این فرآیند همچنان با همکاری و همدلی سازمان‌های همجوار و شبکه حمل و نقل کشور در حال انجام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
