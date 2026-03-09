حسین دهقان:
انتخاب آیت الله مجتبی خامنهای تضمین کننده تداوم راه امام کبیر و امام شهید انقلاب اسلامی است
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با صدور پیامی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران به وی تبریک گفت.
متن پیام حسین دهقان بدین شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
ما ننسخ من آیاته او ننسها نأت بخیرمنها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شی قدیر(بقره، 106)
حضرت آیت آلله سید مجتبی خامنهای (دام ظله العالی )
سلامٌ علیکم
ضمن تسلیت مجدد و گرامیداشت یاد و نام رهبر عظیم الشأن، بزرگ جانباز و مجاهد نستوه و تمدنساز انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای عزیز ( قدّس الله نفسه الزکیه ) و تسلیت ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیهالسلام، تقارن اولین شبِ لیالی قدر با انتخاب حکیمانه و مبارک حضرتعالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را از صمیم قلب تبریک گفته و خداوندِ قادرِ حکیمِ متعال را به خاطر این تقدیر پربرکت شکر میگویم.
یقین دارم لطف و عنایت حضرت حق جل و علا و حضرت حجت (عج) هدایتگر اذهان و قلوب نمایندگان محترم مجلس خبرگان در این تصمیم قاطع بوده است، زیرا این انتخاب تضمینکنندۀ تداومِ راه، آرمان و اهداف امام کبیر و امام شهید انقلاب اسلامی است که در قامت ایرانی سرافراز، قدرتمند، مردمسالار، مستقل، عزیز، الهامبخش و شکوهمند متجلی شده است.
من و همکارانم در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بر پیمان خود با امام قائد شهید و حضرتعالی در وفاداری و پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی استوار بوده و تبعیت تام و تمام خود را از اوامر و منویات آن رهبر عزیز ایثارگر اعلام مینمائیم.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندر ظلمت شب آب حیاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند
هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند