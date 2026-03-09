پیام بیعت کارکنان وزارت نیرو و صنعت آب و برق با رهبر معظم انقلاب

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو متن پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

وزارت نیرو و تمامی کارکنان صنعت آب و برق ایران، با قلبی سرشار از امید و اطمینان از تدبیر و درایت نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری در انتخاب شایسته آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (حفظهم الله) خلف صالح امام شهیدمان آیت الله سید علی خامنه ای (رضوان الله) به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی صمیمانه سپاسگزاری می‌کنند.

این انتخاب شایسته که تجلی وحدت و استمرار مسیر نورانی انقلاب در آینده درخشان پیشرو است، بدون شک روح تازه ای در نهضتی که با دستان مبارک امام خمینی (ره)، به جریان افتاد خواهد دمید.

ما کارکنان و مدیران وزارت نیرو و صنعت آب و برق، با اعلام بیعت با منتخب شایسته مجلس خبرگان رهبری، عهد می‌بندیم تا با تمام توان در راستای تحقق دغدغه‌های همیشگی امام شهید انقلاب (ره) در خصوص بهبود کیفیت خدمات رسانی، رفع مشکلات و تأمین برق و آب پایدار و بهینه برای تمامی آحاد مردم با توانی بیش از گذشته گام برداریم و در راستای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و سربلندی مجلس خبرگان رهبری، طول عمر با عزت برای رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و نابودی دشمنان اسلام و انقلاب به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را مسألت داریم.

وزیر، مدیران و کارکنان وزارت نیرو و صنعت آب و برق سراسر کشور

انتهای پیام/