کره جنوبی برای قیمت سوخت سقف میگذارد
کره جنوبی بهمنظور تابآوری اقتصاد خود در برابر شوک انرژی ناشی از تنشهای خاورمیانه، برای قیمت سوخت سقف میگذارد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، لی جائه میونگ، رئیسجمهوری کرهجنوبی، روز دوشنبه (۱۸ اسفند) گفت: مقامهای دولتی برای نخستین بار در نزدیک به ۳۰ سال گذشته، بهمنظور مهار تأثیر ناگهانی افزایش قیمتهای جهانی نفت خام بر اقتصاد این کشور، برای قیمت سوخت در داخل سقف میگذارند.
هدف از این اقدام مهار تأثیر شوک ناگهانی ناشی از افزایش شدید قیمتهای جهانی نفت بر اقتصاد کشور و جلوگیری از جهش قیمتها در پی بحران خاورمیانه است.
رئیسجمهوری کرهجنوبی در نشست اضطراری ویژه بررسی تأثیر بحران خاورمیانه گفت: دولت بهسرعت یک نظام قیمت حداکثری برای فرآوردههای نفتی که بهتازگی شاهد افزایش بیش از حد قیمت بوده است، اعلام و اجرا خواهد کرد.
لی گفت: بحران کنونی ناشی از تنشها در خاورمیانه بار قابلتوجهی بر دوش اقتصاد ما میگذارد که بهشدت به تجارت جهانی و واردات انرژی از خاورمیانه وابسته است.
وی افزود: کره جنوبی همچنین بهدنبال منابع انرژی دیگری به جز خاورمیانه خواهد بود.
رئیسجمهوری کرهجنوبی اعلام کرد: در صورت نیاز، برنامه تثبیت بازار ۱۰۰ تریلیون وون (۶۶.۹۴ میلیارد دلار) باید گسترش یابد و از دولت و بانک مرکزی خواست برای پاسخ به نوسان بازارهای مالی و ارزی اقدامهای بیشتری را آماده کنند.