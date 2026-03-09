گروه ۷ برای آزادسازی ذخیرهسازیهای راهبردی نفت آماده میشوند
یک منبع فرانسوی از مذاکرات اعضای گروه هفت بهمنظور آمادگی برای آزادسازی مشترک ذخیرهسازیهای راهبردی نفت خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یک منبع دولتی فرانسه اعلام کرد: وزیران دارایی گروه هفت روز دوشنبه (۱۸ اسفند) در واکنش به افزایش قیمت نفت ناشی از درگیریهای نظامی در خاورمیانه، درباره آزادسازی احتمالی ذخیرهسازیهای راهبردی نفت گفتوگو خواهند کرد.
گزارش مربوط به این مذاکرات را ابتدا روزنامه فایننشال تایمز منتشر و اعلام کرد که آژانس بینالمللی انرژی به این گفتوگوها میپیوندد.
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از منابعی اعلام کرد که سه کشور گروه هفت، از جمله ایالات متحده آمریکا، تاکنون از این ایده حمایت کردهاند.
این گزارش در حالی منتشر شد که قیمت نفت روز دوشنبه بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۲۲ رسید.
کاهش تولید شماری از تولیدکنندگان بزرگ در خاورمیانه و ترس از اختلال بلندمدت کشتیرانی بهدلیل گسترش جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از عوامل افزایشی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شمار میآیند.
پیش از این، روز دوشنبه، این آژانس در خبرنامهای اعلام کرد که امنیت انرژی را از نزدیک زیر نظر دارد.