معاون وزیر نیرو اعلام کرد

بروز ۱۵۰ حادثه در شبکه برق/ اختلال ها کمتر از یک‌ساعت رفع شد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از بروز حدود ۱۵۰ حادثه در شبکه برق خبر داد و گفت: اختلال ها در کمتر از یک ساعت رفع شد.

به گزارش ایلنا، به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با حضور در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از روند تامین برق شهر تهران و خدمت رسانی به هموطنان تهرانی بازدید کرد.

وی در این بازدید با بیان این که در ۱۰ روز گذشته اقدامات موثری در زمینه حفظ پایداری شبکه برق شهر تهران انجام شده است، ادامه داد: با وجود وقوع بالغ بر ۱۵۰ حادثه بزرگ در محدوده شبکه برق پایتخت، با تلاش کارکنان خدوم شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اختلالات پیش آمده به صورت میانگین در زمانی کمتر از یک ساعت برطرف و برق موردنیاز هموطنان در نقاط آسیب دیده تامین شده است.

معاون وزیر نیرو با تاکید بر لزوم همدلی و انسجام ملی، از مشترکان برق و هموطنان درخواست کرد در حفظ هرچه بیشتر پایداری شبکه توزیع برق صنعت برق را کمک کنند.

