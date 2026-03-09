کاهش ۵۰ درصدی مراجعههای غیرضرور به جایگاههای سوخت
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور از کاهش ۵۰ درصدی مراجعههای غیرضرور به جایگاههای سوخت سراسر کشور از ظهر دیروز تاکنون خبر داد و گفت: صفهای طولانی دریافت بنزین در بسیاری از جایگاههای استانهای تهران و البرز، روند کاهشی قابل توجهی را تجربه میکند که از همکاری و همراهی صبورانه مردم عزیز در این زمینه، بینهایت سپاسگزاریم.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، رضا نواز با قدردانی ویژه از همکاری مردم در ایام جنگ و شرایط بحرانی، بیان کرد: در پی درخواست محسن پاکنژاد، وزیر نفت مبنی بر اینکه مردم تنها در مواقع ضرور به جایگاههای سوخت مراجعه کنند، شاهد همکاری بیسابقه مردم عزیزمان بودهایم.
وی ادامه داد: از عصر دیروز (۱۷ اسفند) تاکنون، صفهای طولانی برای دریافت بنزین در بسیاری از جایگاههای استان تهران و البرز روند قابلتوجه کاهشی داشته که برای این همکاری و اطمینان مردم بینهایت سپاسگزاریم.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور با اشاره به اینکه حداقل ۵۰ درصد از مراجعههای غیرضرور به جایگاههای سوخت سراسر کشور از ظهر دیروز تاکنون کاهش یافته است، تأکید کرد: بر اساس گزارشها، حدود ۳۰ درصد از مراجعهها به جایگاهها زیر هشت لیتر سوختگیری میکنند که از ظهر دیروز (۱۷ اسفند) تاکنون این آمار به ۱۴ درصد کاهش یافته است که این کاهش قابلتوجه مراجعات غیرضروری نشان از فهم مشترک و همکاری بسیار خوب بین مردم و مسئولان است.
کاهش ۴۰ درصدی مراجعه به جایگاهها نسبت به ۲ روز ابتدایی جنگ
نواز با تأکید بر اینکه مراجعههای غیرضرور به جایگاهها هماکنون ۵۰ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: در چند روزه اخیر مقدار مراجعهها به جایگاههای عرضه بنزین در کل کشور نسبت به روزهای اول و دوم جنگ حداقل ۴۰ درصد کاهش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی فعالان در بخش دولتی و غیردولتی بهصورت ۱۰۰ درصدی پای کارند و تاکنون اختلالی در عرضه سوخت و بنزین وجود نداشته است، گفت: مقدار مصرف بنزین و مراجعههای مردم به جایگاههای عرضه سوخت بهنسبت جنگ ۱۲ روزه کاهش قابلتوجهی داشته که این کاهش مراجعه نشان از اعتماد مردم به کارکنان خدوم زنجیره تأمین، تولید، انتقال و توزیع سوخت صنعت نفت دارد.