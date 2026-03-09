ارسال روزانه ۵ هزار تُن گندم به سراسر کشور از بندر امام خمینی (ره)

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، امید جهان‌ن‌نژادیان افزود: اجازه نخواهیم داد خواب آشفته و پریشان دشمنان قسم خورده نظام تعبیر شود.

وی در تشریح جزییات فعالیت‌های انجام شده در بندر امام خمینی (ره) گفت: روزانه ۵ هزار تُن گندم به صورت ریلی از این بندر به اقصی نقاط ایران ارسال می‌شود.

وی از اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان به عنوان تنها صاحب کالایی که به صورت ریلی در بندر امام خمینی (ره) در حال فعالیت است، نام برد و اضافه کرد: حمل گندم از سیلوهای ذخیره‌سازی استان خوزستان به سایر استان‌ها را به صورت منظم در دستور کار خود داریم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان با تأکید بر لزوم تداوم این فعالیت‌ها، خاطرنشان کرد: در میدان تأمین کالاهای اساسی، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزیده‌ و نخواهیم ورزید و تا پایِ جان، پای‌ِ کار نظام و مردم شریف و نجیب‌مان هستیم و خدمتگذاری به میهن اسلامی را سرلوحه کار خویش قرار داده‌ایم.

