مدیرعامل صبانفت انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت

به گزارش ایلنا متن پیام به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر مسرّت بخش و حکیمانه انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، در حالی قلوب مؤمنان را جلا بخشید که ملت شریف ایران و امت اسلامی در غم فقدان جانگداز رهبر فرزانه و مجاهد کبیر، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس سره الشریف) به سوگ نشسته بودند. این انتخاب به موقع و شایسته، مرهمی بر زخم عمیق جدایی یار و مشعلی فروزان برای ادامه راه پرفروغ انقلاب اسلامی گردید.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ شرکت مهندسی ساختمانی صبانفت، این انتخاب مبارک را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه)، ملت قهرمان و بصیر ایران، و به ویژه به محضر ایشان که بار امانت سنگین رهبری را بردوش گرفته‌اند، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بدون تردید، سابقه درخشان ایشان در عرصه های علمی و دینی، بهره‌مندی از هوش سرشار و نگاه راهبردی، و تجربه زیسته در کنار والد شهید و معظّم شان، این نوید را می‌دهد که دوران رهبری ایشان، عصری سرشار از شکوفایی گفتمان انقلاب، تقویت انسجام و وحدت ملی و عزت آفرینی برای جهان اسلام در سایه تعالیم ناب محمدی (ص) خواهد بود.

ما در صبانفت با تأکید بر پایبندی به اصل مترقی ولایت فقیه به عنوان حصار مستحکم نظام اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدای والامقام تجدید میثاق کرده و از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات ایشان را در خدمت به اسلام و مسلمین، و سربلندی روزافزون ملت ایران را مسئلت داریم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

