تمدید خودکار 3 ماهه اعتبار کارت‌های بانکی پارسیان

با توجه به شرایط کشور و لزوم تسهیل در خدمت‌رسانی به مشتریان و کمک به کاهش مراجعات حضوری، اعتبار کارت‌های نقدی پارسیان که تاریخ انقضای آن‌ها اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ ثبت شده است، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا ثبت درخواست، به‌طور خودکار به مدت ۳ ماه تمدید خواهد شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک پارسیان، با هدف افزایش رفاه و تسهیل خدمات برای مشتریان، اعتبار کارت‌های بانکی به‌صورت سیستمی تمدید شد.
بر این اساس، کارت‌های نقدی پارسیان که تاریخ انقضای آن‌ها اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ ثبت شده است، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا ثبت درخواست، به‌طور خودکار به مدت ۳ ماه تمدید خواهد شد.
در این طرح که به‌صورت کاملاً غیرحضوری اجرا می‌شود، دارندگان کارت‌های مشمول می‌توانند همچنان از همان کارت‌های فعلی خود برای انجام تراکنش‌های بانکی استفاده کنند و نیازی به تعویض فوری کارت نخواهند داشت.

 

