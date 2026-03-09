به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک پارسیان، با هدف افزایش رفاه و تسهیل خدمات برای مشتریان، اعتبار کارت‌های بانکی به‌صورت سیستمی تمدید شد.

بر این اساس، کارت‌های نقدی پارسیان که تاریخ انقضای آن‌ها اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ ثبت شده است، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا ثبت درخواست، به‌طور خودکار به مدت ۳ ماه تمدید خواهد شد.

در این طرح که به‌صورت کاملاً غیرحضوری اجرا می‌شود، دارندگان کارت‌های مشمول می‌توانند همچنان از همان کارت‌های فعلی خود برای انجام تراکنش‌های بانکی استفاده کنند و نیازی به تعویض فوری کارت نخواهند داشت.

