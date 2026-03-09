تمدید خودکار 3 ماهه اعتبار کارتهای بانکی پارسیان
با توجه به شرایط کشور و لزوم تسهیل در خدمترسانی به مشتریان و کمک به کاهش مراجعات حضوری، اعتبار کارتهای نقدی پارسیان که تاریخ انقضای آنها اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ ثبت شده است، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا ثبت درخواست، بهطور خودکار به مدت ۳ ماه تمدید خواهد شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک پارسیان، با هدف افزایش رفاه و تسهیل خدمات برای مشتریان، اعتبار کارتهای بانکی بهصورت سیستمی تمدید شد.
در این طرح که بهصورت کاملاً غیرحضوری اجرا میشود، دارندگان کارتهای مشمول میتوانند همچنان از همان کارتهای فعلی خود برای انجام تراکنشهای بانکی استفاده کنند و نیازی به تعویض فوری کارت نخواهند داشت.