اعلام شرایط اضطراری در پالایشگاه نفت بحرین
شرکت دولتی نفت بحرین (باپکو انرژی) برای عملیات در پالایشگاه خود وضع اضطراری اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت دولتی نفت بحرین (باپکو انرژی) روز دوشنبه (۱۸ اسفند) برای فعالیت در پالایشگاه نفت شهر معمیر واقع در جزیره سیترا وضع اضطراری اعلام کرد.
بر اساس اعلام این شرکت، همه نیازهای بازار داخلی بهطور کامل تأمین شده است و عرضه سوخت بدون اختلال ادامه خواهد یافت و برنامههای پیشگیرانهای برای آن در نظر گرفته شده است.
این پالایشگاه دارای ظرفیت پالایش روزانه ۲۶۷ هزار بشکه است و ۱۴ میلیون بشکه ظرفیت ذخیرهسازی نفت را دارد.
دادههای کشتیرانی نشان میدهد صدها کشتی و نفتکش در خارج از تنگه هرمز باقی ماندهاند و قادر به رسیدن به بنادر نیستند، این آبراه بینالمللی شریان کلیدی برای حدود یکپنجم عرضه نفت و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) جهان است.
قیمت نفت پس از حملههای آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران با جهشی شدید روبهرو بوده است و از آن زمان تاکنون، درگیریهای نظامی در مناطق کلیدی تولیدکننده انرژی خاورمیانه گسترش یافته و سبب اختلال در تولید نفت و تعطیلی پالایشگاهها و کارخانههای تولید الانجی شده است.