رشد بیش از ۲۵ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز دوشنبه (۱۸ اسفند) در پی کاهش تولید شماری از تولدکنندگان بزرگ نفت در خاورمیانه و نگرانی‌ها درباره اختلال‌های بلندمدت در حمل‌ونقل از مسیر تنگه هرمز به‌دلیل گسترش جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی رسید.

بازارهای انرژی نگران بحران تردد از تنگه هرمز، گذرگاهی برای عبور حدود یک پنجم عرضه نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان، هستند.

اختلال در حرکت نفتکش‌ها و افزایش خطرهای امنیتی، فعالیت حمل‌ونقل دریایی را کند کرده و خریداران آسیایی را با توجه به وابستگی شدید به نفت خام خاورمیانه، آسیب‌پذیر کرده است.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۵۱ دقیقه به وقت گرینویچ با ۲۴ دلار و ۹۶ سنت یا ۲۷ درصد افزایش به ۱۱۷ دلار و ۶۵ سنت برای هر بشکه رسید و در مسیر بزرگترین جهش در یک روز قرار گرفت.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲۵ دلار و ۷۲ سنت یا ۲۸.۳ درصد افزایش، ۱۱۶ دلار و ۶۲ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

ثبت قیمت نفت نزدیک به ۱۲۰ دلار در ساعت‌های اولیه معاملات بازار آسیا

نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا در ساعت‌های اولیه روز دوشنبه با ۳۱.۴ درصد افزایش به بالاترین سطح خود یعنی ۱۱۹ دلار و ۴۸ سنت برای هر بشکه و برنت نیز با ۲۹ درصد افزایش قیمت ۱۱۹ دلار و ۵۰ سنت را ثبت کرد.

پیش از افزایش قیمت نفت در داد و ستدهای روز دوشنبه (نخستین روز معاملاتی هفته جاری)، قیمت نفت خام شاخص برنت در هفته گذشته ۲۷ درصد و نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا ۳۵.۶ درصد افزایش یافته بودند.

واسو منون، مدیرعامل بخش راهبرد سرمایه‌گذاری در مؤسسه «اوسی‌بی‌سی» (OCBC) مستقر در سنگاپور، گفت: تا زمانی که جریان نفت از تنگه هرمز به‌زودی از سر گرفته نشود و تنش‌های منطقه‌ای کاهش نیابد، احتمال می‌رود فشار افزایشی بر قیمت‌ها ادامه داشته باشد.

کاهش سریالی عرضه تولیدکنندگان کلیدی خاورمیانه

کشورهای عراق و کویت کاهش تولید نفت را آغاز کرده‌اند، در حالی که پیش‌تر هم تولید ال‌ان‌جی قطر به‌دلیل مسدود ماندن تنگه هرمز متوقف شده بود.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم به‌زودی پس از تکمیل شدن ظرفیت ذخیره‌سازی‌ها مجبور به کاهش تولید می‌شوند.

انتصاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران و تثبیت جایگاه و قدرت تهران پس از یک هفته درگیری نظامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هم از عوامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

ساتورو یوشیدا، تحلیلگر بخش کالا در شرکت اوراق بهادار «راکوتن»، در این باره گفت: با انتصاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از اهدافش دور شده است.

پیش‌بینی نفت ۱۲۰ و ۱۳۰ دلاری

وی با پیش‌بینی افزایش قیمت نفت خام آمریکا به ۱۲۰ و سپس ۱۳۰ دلار برای هر بشکه در مدت زمانی کوتاه گفت: «این دیدگاه به روند خریدها شتاب بخشید زیرا پیش‌بینی می‌شود ایران به مسدود نگه داشتن تنگه هرمز و ادامه حمله‌ تلافی‌جویانه به مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه ادامه دهد، همانطور که هفته گذشته مشاهده شد.

حتی اگر درگیری‌های نظامی در خاورمیانه ظرف یک هفته پایان یابد آثار آن می‌تواند مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را در سراسر جهان را با هفته‌ها یا ماه‌ها افزایش قیمت سوخت روبه‌رو کند، زیرا تأمین‌کنندگان با تأسیسات آسیب‌دیده، اختلال در لجستیک و افزایش خطرهای حمل‌ونقل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دنیل هاینز، استراتژیست ارشد کالا در بانک ای‌ان‌زد ANZ، گفت: مسئله بعدی این خواهد بود که آیا سرانجام اوضاع به گونه‌ای می‌شود که تولیدکنندگان کلیدی نفت در خاورمیانه مجبور به بستن چاه‌های نفت شوند یا خیر و رخ دادن چنین اتفاقی نه تنها تأثیری بیشتر بر تولید می‌گذارد، بلکه پس از کاهش درگیری‌ها هم واکنش بازار به مثبت شدن شرایط را به تأخیر می‌اندازد.

تداوم افزایش قیمت‌های نفت برای بلندمدت

وی ادامه داد: این موضوع می‌تواند به طور بالقوه سطوح کنونی قیمت‌ها را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند.

سه منبع صنعتی روز یکشنبه گفتند: برداشت نفت عراق از میدان‌های اصلی در جنوب این کشور با ۷۰ درصد کاهش به تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، زیرا به‌دلیل تنش‌های خاورمیانه قادر به صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز نیست.

یک مقام شرکت دولتی نفت بصره گفت: ذخیره‌سازی نفت خام به حداکثر ظرفیت خود رسیده است.

شرکت نفت کویت هم روز شنبه (۱۶ اسفند) کاهش تولید نفت را کلید زد و برای تحویل محموله‌ها شراط اضطراری اعلام کرد، هرچند اشاره به حجم توقف نکرد.

حمله‌های تلافی‌جویان ایران به مواضع آمریکایی‌ها در منطقه ادامه دارد.

دفتر رسانه‌ای فجیره اعلام کرد که در منطقه صنعتی نفت فجیره امارات در اثر ریزش آوار، آتش‌سوزی رخ داده اما تلفاتی گزارش نشده است.

وزارت دفاع عربستان سعودی هم در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی اِکس (X) اعلام کرد که یک پهپاد را که به سمت میدان نفتی شیبه در حرکت بوده، رهگیری کرده است.

اجبار ترامپ به برداشت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت

در همین حال، با افزایش قیمت نفت، چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا، از ترامپ خواست تا از ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت ایالات متحده برداشت کند.

رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا در بیانیه‌ای گفت: ترامپ باید برای ثبات بازار نفت و پایین آوردن قیمت‌ها همین حالا از ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت ایالات متحده برداشت کند و شوک قیمتی را که خانواده‌های آمریکایی به‌دلیل جنگ بی‌ملاحظه وی احساس می‌کنند، متوقف کند.

انتهای پیام/