بیعت دانشمندان و متخصصان حوزه فضایی کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، متن پیام حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فضایی ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ

ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز ضربت خوردن و شهادت حضرت امیر المومنین علی علیه السلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و مجاهدت های مردم شریف ایران در دفاع از سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر اشرار و مستکبرین عالم و با درود بر روح سید شهدای انقلاب، حضرت آیت الله امام سید علی خامنه‌ای رحمةالله علیه، بدین وسیله انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله علیه را به عنوان سومین امام و رهبر انقلاب و کشور عزیز ایران اسلامی تبریک عرض میکنم.

بدون شک عزم دانشمندان و مهندسان در صنعت فضایی کشور عزیزمان در پیشرفت و رشد سریع این صنعت راهبردی صد چندان شده و با برنامه ریزی دقیق و با روحیه بالا و جهادی در مسیر اعتلای کشور عزیزمان قدم خواهیم برداشت. این صنعت همواره پیشرو و موتور محرک علم و فناوری در دنیا بوده و هست و قطعا نقش بسزایی در مدیریت کلان کشور در تمامی ابعاد بازی خواهد نمود. هم افزایی حداکثری بین همه بازیگران و دست اندرکاران این صنعت و تاکید بر توسعه بومی و فراگیر شدن کاربردهای این صنعت با هدف رشد سریع اقتصاد فضاپایه و افزایش بهره وری در تمامی ابعاد و با بهره گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، کلید واژه های اصلی در سیاست گذاری و برنامه ریزی صنعت فضایی ایران در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود که انشاء الله در سایه ولایت و رهبری داهیانه حضرت امام آیت‌الله سید مجتبی خامنه ای پر شتاب و پر نشاط و خستگی ناپذیر تداوم خواهد داشت.

