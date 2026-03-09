تداوم فعالیتهای اقتصادی و تجاری در منطقه آزاد ماکو / فعالیت گمرک، بازارچهها و واحدهای تولیدی ادامه دارد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر تداوم روند فعالیتهای اقتصادی در این منطقه گفت: تمامی فعالیتهای تجاری، تولیدی و خدماتی در منطقه آزاد ماکو در شرایط عادی در حال انجام است و هیچگونه وقفهای در روند خدماترسانی به فعالان اقتصادی و مردم وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، حسین گروسی با اشاره به نقش راهبردی منطقه آزاد ماکو در مبادلات تجاری کشور افزود: فعالیت گمرکات، بازارچههای مرزی، واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین خدمات مرتبط با بازرگانی و ترانزیت در منطقه بهصورت مستمر ادامه دارد و زیرساختهای موجود آمادگی کامل برای پشتیبانی از جریان تجارت و حملونقل کالا را دارند.
وی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای تجاری شمالغرب کشور نقش مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی ایفاء میکند، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد ماکو با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، تمام تلاش خود را برای حفظ پایداری فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به کار گرفته است.
گروسی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو با رصد مستمر شرایط و هماهنگی با نهادهای ذیربط، در راستای حفظ آرامش اقتصادی منطقه و پشتیبانی از تولید و تجارت، آمادگی کامل برای ارائه خدمات و حمایت از فعالان اقتصادی را دارد.