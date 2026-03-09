به گزارش ایلنا، حسین گروسی با اشاره به نقش راهبردی منطقه آزاد ماکو در مبادلات تجاری کشور افزود: فعالیت گمرکات، بازارچه‌های مرزی، واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین خدمات مرتبط با بازرگانی و ترانزیت در منطقه به‌صورت مستمر ادامه دارد و زیرساخت‌های موجود آمادگی کامل برای پشتیبانی از جریان تجارت و حمل‌ونقل کالا را دارند.

وی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو به عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای تجاری شمال‌غرب کشور نقش مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی ایفاء می‌کند، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد ماکو با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، تمام تلاش خود را برای حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به کار گرفته است.

گروسی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو با رصد مستمر شرایط و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط، در راستای حفظ آرامش اقتصادی منطقه و پشتیبانی از تولید و تجارت، آمادگی کامل برای ارائه خدمات و حمایت از فعالان اقتصادی را دارد.

